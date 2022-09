El insulto cariñoso de Dani Alves a Cristiano Ronaldo: “Es un cabrón...”

Dani Alves vive una nueva etapa en el Pumas mexicano con sabor agridulce. El equipo ocupa la plaza 16° con apenas 14 puntos al ganar solo dos partidos, empatar ocho y perder cuatro. En una entrevista con Hugo Sánchez en la cadena ESPN recordó a algunos protagonistas que, de una manera u otra, influyeron en su carrera. Dos de ellos son tanto Pelé como Messi. El eterno dilema de quién ha sido mejor continúa estando presente: “Me quedo con Pelé por una razón: ha cambiado el fútbol. Messi cambió una generación. Todas esas personas que son más que el fútbol, me voy a quedar con ellas. Y además, soy brasileño. Para mí, Pelé no debería entrar en ese debate. Si tú me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría Messi. Pelé no entra ahí”.

Uno de los grandes rivales de Alves en España fue el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Al brasileño le gustaba agitar los Clásicos y no olvida cómo intentaba frenar al portugués: “Es un cabrón que no te deja respirar ni un segundo. No lo hice tan mal, pero es difícil. Es una máquina de marcar”.

Pero si hay una persona que apostó por él ese no es otro que Pep Guardiola. El actual técnico del Mánchester City consiguió sacarle el máximo rédito posible: “Es el mejor entrenador, sin lugar a duda. Era una masterclass todos los días. Siempre te enseña algo nuevo”.

Ahora, uno de los grandes objetivos de Dani Alves es el hecho de poder estar con Brasil en el Mundial de Qatar que comenzará el próximo 20 de noviembre. Un desafío que se antoja como complejo, al menos si nos fijamos en su actual situación deportiva donde muchos aficionados le están criticando desde el primer momento en el que llegó. La prensa mexicana apunta que tiene un mal estado físico y que eso le pasa factura en los partidos. Su última etapa en el FC Barcelona no fue la más deseada. Alves vivió la otra cara de la moneda y fue partícipe de uno de los momentos más complejos de toda la historia culé. Su salida también estuvo llena de polémica debido a que el futbolista quería continuar y, pese a que existía esa opción, le avisaron con poco tiempo de que finalmente no contaban con él. Alves declaró que la entidad no respetó en lo que fue una gran rajada de despedida.