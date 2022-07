Dani Alves dispara sin piedad contra el Barça: “No respetan...”

Dani Alves finalizó su segunda etapa en el FC Barcelona con un corto periplo de medio año. El conjunto culé decidió no renovar al lateral de 39 años, que aún no ha definido su futuro y busca equipo en este mercado estival. El brasileño ha concedidouna entrevista al periódico ‘The Guardian’ que seguro no ha gustado nada en el club culé. Sin pelos en la lengua, Dani Alves se refirió en duros término al FC Barcelona y a su directiva. El defensa fue compañero de Lionel Messi y estuvo bajo las órdenes de Pep Guardiola entre otros entrenadores, y ganó todo con el equipo culé. Sin embargo, no parece haberle quedado una buena sensación de esta última etapa en el el conjunto azulgrana.

“Este club ha pecado mucho en los últimos años. Al Barça no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barça hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por la segunda oportunidad pero las formas...”, disparó el veterano futbolista en una entrevista con The Guardian.

“No me gustó mi salida”

“Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”, apuntó sobre su última experiencia en la entidad catalana, en la que no renovó su contrato.

Dani afirmó que en su regreso al Barcelona se encontró con un club “lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo”, aunque reconoció que “el equipo necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera y ese no es camino, añadió”.

“El fútbol se ha equilibrado mucho, es un juego colectivo... Y eso se ha quedado fuera del club”, se refirió en un tono de nostalgia. Alves, en su primera etapa en la entidad azulgrana, de 2008 a 2016, vivió momentos de alto vuelo en su rendimiento con sus proyecciones que fueron una marca registrada y un juego fluido con relevos que le permitió irse al ataque. En el equipo culé jugó un total de 406 partidos, marcó 22 goles y brindó 104 asistencias.

El jugador no ha querido desvelar su futuro aunque si ha afirmado que aún le queda mucho que dar en un terreno de juego. Entre los candidatos para lograr su fichaje se ha colado un nuevo pretendiente. Si todos veían la liga mexicana como posible destino, ahora es la MLS quien suma más opciones. Los Seattle Sounders, actuales campeones de Concachampions no esconden su interés por el jugador brasileño.