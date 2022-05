La versión de Alves de las remontadas del Real Madrid en la Champions que no gustará a muchos barcelonistas

Lo que está consiguiendo el Real Madrid esta Liga de Campeones sigue dando que hablar. Parecía perdido ante el PSG y remontó, lo mismo que contra el Chelsea y contra el Manchester City. Las opiniones se multiplican y un jugador del Barcelona, Dani Alves, fue muy claro en la suya: “Fútbol amigos así como la vida, no existe suerte; O TÚ DOMINAS EL JUEGO O EL JUEGO TE DOMINA A TI!!!Ahhh🤔 QUE SERIA DEL FÚTBOL SIN LOS BRASILEIROS!!!🤦🏾‍♂️”, escribió en su perfil de Instagram, aprovechando también para ensalzar la labor de sus compatriotas, ya que uno de ellos, Rodrygo, fue el gran protagonista con sus dos goles cuando el partido estaba ya agonizando.

Pese a jugar en el eterno rival, Alves no comparte la teoría de que lo que está teniendo básicamente el Real Madrid es suerte. La palabra también salió en la conferencia de prensa previa al duelo entre el Real Madrid y el equipo de Guardiola y Modric aseguró que les hacía “reír” que se dijera eso. También el propio Alves utilizó la palabra “suerte” después del ajustado triunfo del Barcelona en Liga contra la Real Sociedad. “Suerte que no hemos llegado antes. Hemos tardado en llegar, poder competir con ellos de manera diferente [con el Madrid por la Liga], pero la vida es así, llegamos tarde, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para poder sacar la ventaja, que era difícil por el estado del rival también, pero hay que mirar ya al siguiente objetivo. Pero vuelvo a insistir: suerte de ellos que no hemos llegado antes”, dijo sobre el campeonato doméstico. Poco después, el Real Madrid se proclamaría campeón.

“El Barça volverá”

El lateral de 38 años también habló sobre el futuro del Barcelona: “Tenemos que estar unidos y estar positivos. Las cosas van a cambiar, como cambiaron antes. Antes de llegar Ronaldinho parecía que la cosa no iba, y la cosa fue. Después parecía que no se iba a repetir y llegamos nosotros y la cosa fue mucho más histórica, y ahora estamos en un momento de transición, en el que bajamos un poquito, pero la cosa va a volver a ser. El Barça para mí es uno de los clubes más resilientes que yo conozco. Siempre se ha tenido que reinventar. Nosotros tenemos que agarrarnos a esa fuerza y a ese poder que tiene para devolverlo donde merece estar, para volver a ganar y para seguir inspirando a personas, que quieran ser como nosotros, con nuestra filosofía y nuestra mentalidad”. También ensalzó a los jóvenes de la plantilla que ahora “tienen al mejor maestros [Xavi]”.