La decepción de Mbappé con el PSG que genera dudas sobre su futuro

Kylian Mbappé fue la sensación de Francia ante Austria. El atacante marcó un gol y también falló otros muchos, pero terminó siendo el héroe. El jugador del PSG encaminó a Francia a la victoria con el primer gol, perdonó unos cuantos más y luego mostró sus impresiones en zona mixta.

Kylian encaminó el triunfo de la campeona del mundo con un gol marca de la casa, pero antes y después perdonó demasiados tantos. Uno fue anulado por fuera de juego, pero acabó por los suelos con toda la portería para él y que se ha hecho viral. Después de los 90 minutos, el galo habló en la zona mixta: “Sí, todo el grupo está feliz. No me importa estar al frente del escenario si es beneficioso para mis compañeros. Ser criticado no cambiará mi forma de jugar y vivir”.

Sin duda, la declaración de Mbappé que más ruido hizo fue cuando le preguntaron sobre su papel en el PSG: “Lo que me piden aquí es diferente. Aquí tengo mucha más libertad que en el PSG. El entrenador sabe que hay un ‘9′ como Giroud y yo puedo moverme e ir al espacio. En París es diferente, me piden que haga de pivote... aunque disfruto en todas partes”. Esta crítica vuelve a abrir el debate sobre si es feliz en París. Tras su renovación todo indicaba que el culebrón había llegado a su fin, pero lo cierto es que sus palabras dejan dudas. A priori, Mbappé iba a contar con mucho poder en la toma de decisiones. De hecho, es el lanzador de penaltis por delante de Neymar y daba la sensación de que sí estaba cómodo en la posición de delantero acompañado por el brasileño y Leo Messi. La situación del PSG queda en una situación complicada.

El exjugador del Mónaco acumula 28 goles con apenas 23 años con la selección francesa y fue noticia por todos los problemas de los derechos de imagen que tantos problemas le dieron a lo largo de la semana: “Estoy contento con los acuerdos de los derechos de imagen. No fui yo quien propuso los acuerdos. Todo el equipo lo quería. Después, no me importa ser el centro de atención si es bueno para mis compañeros. Que me critiquen no cambiará mi forma de jugar y de vivir. Si es bueno para el grupo, no me importa. Creo que todo el grupo está contento”.