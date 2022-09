¿Pulso a Mbappe?: el detalle de la camiseta de Messi que incendia el vestuario del PSG

Lionel Messi no tuvo su mejor partido con el Paris Saint-Germain ante la Juventus. Y acabó bastante enfadado después de que Galtier decidiera sustituir nuevamente al astro argentino, a los 84 minutos de partido, en la victoria de los parisinos ante la Vecchia Signora. Aunque muchos, mostraban en internet su indignación por la sustitución por la salida del 30, otros usuarios de las redes sociales notaron un detalle particular de la vestimenta de la Pulga que sus compañeros no tenían y que genera un nuevo incendio en un vestuario repleto de egos.

En la previa al debut por la Champions League, los jugadores del PSG salieron al campo de juego a hacer los trabajos de calentamiento con una indumentaria gris. Al retirarse, una cámara captó el detalle que volvió loco a los fans: Messi era el único de sus compañeros que tenía la palabra “GOAT” estampada en su manga derecha, mientras que todos los demás tenían la insignia QBE, una aseguradora inglesa. Rápidamente, muchos usuarios lo relacionaron con el acrónimo en inglés que hace referencia a el Más Grande de Todos Los Tiempos (Greatest Of All Time, en la lengua anglosajona).

Una anécdota que muchos ya ven como el nuevo incendio en el PSG o un detalle que amenaza el reinado de Kylian Mbappé.

Y es que una de las condiciones del francés para permanecer en París era ser la estrella indiscutible de un equipo en el que las luchas de poder en el vestuario fueron constantes la pasada temporada.

La renovación de Kylian Mbappe por el PSG cuando todo el mundo daba por hecho su fichaje por el Real Madrid tenia un coste. La operación no solo convertía al Francés en el mejor pagado del mundo sino que la daba según, los medios galos, las llaves del club con voz y voto en cada una de las decisiones del PSG, incluida la planificación deportiva. El conjunto parisino abonará a sus estrella hasta 251 millones de euros durante los próximos tres años. Cada temporada supondrá una inyección para las cuentas de Mbappé de 83 millones de euros. Además de esta notable cifra, el de Bondy, siempre según The New York Times, se embolsó un bonus por renovar de algo más 125 millones de euros, el más alto pagado a cualquier deportista sin contrato en la historia del deporte.

Pero, además, una condición indispensable para firmar su nuevo contrato era tener poder de decisión a la hora de planificar la plantilla y por su puesto mantener su estrellato por encima de Messi o Neymar, un deseo que Nasser Al-Khelaïfi le concedió.

Por eso, muchos ya especulan con el hecho de que este detalle no haya sentando muy bien al delantero galo y que el club pueda tomar medidas al respecto.

La historia de Messi y “GOAT”

Muchos jugadores en la historia del fútbol ha tenido apodos de animales. El “burrito” Ortega, el “mono” Burgos, el “gato” Benzema, el “tigre” Falcao, la “tortuga” Mbappé y por supuesto, “La pulga” Messi. Pequeño, escurridizo, con una técnica asombrosa, tímido, sigiloso y rápido, como una pulga. Su familia comenzó a llamarlo así, pero no fue hasta 2005 cuando un periodista argentino lo popularizó y así nació la leyenda.

Sin embargo, en redes sociales es habitual ver junto al nombre de Leo Messi el “emoji” de una cabra. ¿Sabes por qué? Todo empezó en 2018 con un tuit lanzado por el FC Barcelona en su cuenta oficial en inglés para celebrar “el ‘hat trick’ de Messi con el que el Barça amarró el título de campeón de Liga” en Riazor.

“Este emoji (seguido del de una cabra) se está utilizando mucho esta noche”, constata el club azulgrana en ese ‘tweet’. Desde entonces es habitual encontrar a este animal vinculado al nombre del astro argentino pero ¿Cuál es el motivo?

La razón hay que encontrarla en la portada en un entrevista concedida antes del Mundial de Rusia por Leo Messi a la revista americana ‘Paper Magazine.”

En la portada aparece posando junto a una cabra imponente, unas imágenes que se amplían en el interior de la publicación. La revista explica que Leo Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos y repasa su palmarés, tanto a nivel colectivo como individual.

El motivo de la revista para realizar esta singular sesión de fotos es que desde hace tiempo mucha gente utiliza, sobre todo en redes sociales, el emoticono de la cabra para referirse a Leo Messi. La relación que tiene el futbolista con este animal no es otro que el acrónimo que surge de usar la palabra cabra en inglés como tal. “Greatest Of All Time”, cuya abreviación es G.O.A.T., se traduce como el mejor de todos los tiempos, que es como le considera la revista por encima de Pelé, Maradona o Cristiano Ronaldo, al que también citan.

Lo emoticonos adquieren gran relevancia en Twitter como lo demostró la célebre “tortuga” que representa a Mbappé el pasado verano en medio de los rumores sobre su llegada al Real Madrid.