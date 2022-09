Cassano pide a Cristiano Ronaldo que se retire: “Vete, ya está”

La mala actuación de Cristiano Ronaldo en el Portugal-España está desatando un sinfín de críticas al astro portugués tanto de aficionados como de rostros carismáticos del mundo del fútbol. El futbolista del Manchester United desaprovechó varias ocasiones claras de gol y esta situación ha provocado que Cassano haya pedido en directo su retirada de manera inmediata: “Tengo un enorme respeto para Cristiano, pero como futbolista no me gusta. Messi es como Maradona. Un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes. Retírate, ya está”.

La imagen de Cristiano contrasta con otras fotografías levantando trofeos. Titulares como “Triste Fado” o “Perdidos”, abrieron algunas de las portadas de la prensa portuguesa este miércoles. El sentimiento generalizado de desilusión que se siente en el país con el equipo es el fiel ejemplo de que esta generación ya no es lo que era. Por ejemplo, el diario Público sitúa al técnico en portada y critica que la selección portuguesa fue “derrotada por el conservadurismo”. Por su parte, A Bola habla de un “puñado de oportunidades perdidas y la última media hora de sufrimiento”.

Las 4 paradas ayer de Unai Simón en Braga🔒



Clave.pic.twitter.com/REDyG8zB7f — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) September 28, 2022

No es la primera vez que Cassano carga contra el ‘7′ de Portugal. En el pasado mes de enero afirmó que Cristiano “no fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol”. Muchos seguidores del ex jugador del Real Madrid no entienden los motivos que llevan al también ex futbolista madridista a criticarle de tal manera.

El debate de Cristiano y Messi había perdido fuerza en estas últimas temporadas debido al crecimiento de los Mbappé, Haaland y Vinícius. Dani Alves se encargó de abrirlo hace unos días: “Particularmente, me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barça vs Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar. Cristiano ejemplifica para todos nosotros, que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores.”

Hace poco tiempo Cristiano Ronaldo fue nombrado el jugador de fútbol más poderoso de Instagram. Con un total de 481 millones de seguidores en la plataforma y una media de 10 millones de me gusta, también cuenta con un promedio de más de 3,5 millones de dólares en valor por publicación. Estas clasificaciones de Nielsen Gracenote se basan en una herramienta de medición de influenciadores, la cual evalúa el total de seguidores, la tasa de participación, el crecimiento de seguidores y también el valor de marca promedio por publicación en esta red.