La fórmula para que Mbappé pueda romper su contrato con el PSG

Mbappé está protagonizando la historia de nunca acabar. Después de firmar su renovación, el club dijo a algunas entidades que costaba 400 millones de euros y ahora, varios meses después, el jugador quiere salir de París. Un movimiento totalmente inesperado allá por agosto cuando posaba con el jeque ante toda su afición cantando su nombre. El enfado del francés se debe a las promesas incumplidas por parte del club. El internacional francés siempre ha insistido en que le ofrecieron un gran proyecto deportivo. Sin embargo, Neymar continuó en el equipo y Galtier no le usa en la posición pactada antes de que empezase la temporada. Jugadores como Rashford o Lewandowski no llegaron y todo esto propicio que el atacante respondiese: “Aquí tengo a Giroud de referencia. Puedo moverme con más libertad. En el PSG no existe eso”. Este fue el punto de partida al que se fueron sumando nuevos capítulos. Luis Campos, el responsable de la parcela deportiva del PSG, también dejó caer que el francés no está feliz: “Le tenéis que preguntar a él como se siente”. Tras tirar balones fuera, Campos está en el punto de mira. Mbappé fue el encargado de recomendar al club que le fichasen. Ambos se conocieron durante la exitosa etapa en Mónaco y supieron mantener el contacto hasta el punto de que Luis asesoró al jugador en varias tomas de decisiones importantes.

Ante esta situación tan delicada, Mbappé puede recurrir a una vía para forzar su salida. La abogada Tatiana Vassine habló en RMC Sport reconociendo que el jugador de Bondy puede resolver su contrato alegando la polémica del club por el caso de los bots. Este hecho se trata de un incumplimiento grave de una de las dos partes, tal y como se señala en el contrato. Esta sería la única solución que tendría el jugador francés si quisiera marcharse, siempre y cuando el PSG no quiera venderle. Recordamos que en Francia no hay cláusulas y eso obliga a los equipos a negociar traspasos. El entorno de Mbappé sostiene que la situación es insostenible.

Por su parte, el PSG ha desmentido todas las informaciones que apuntan a que contrató a una empresa privada para realizar una campaña de imagen en redes sociales. Pero Kylian Mbappé sí considera que hubo una intención en dañar su imagen. Este culebrón vuelve a resucitar en el mes de octubre y, pese a la firme intención de Mbappé de dejar el club, resulta imposible que su adiós se produzca en invierno. Ahora bien, en verano...