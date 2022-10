La frase definitiva de Mbappé sobre su adiós al PSG y el Real Madrid

Kylian Mbappé no quiere seguir jugando en el PSG. Lo tiene muy claro el futbolista, al igual que tenía claro antes del verano que se quería quedar y no fichar por el Real Madrid. Es decir, que la firmeza de sus convicciones tiene fecha de caducidad. Mbappé habría pedido ser vendido en enero y si no puede ser, en verano, pero considera que no puede seguir jugando en un club que no ha cumplido con su palabra. Según la prensa francesa, Mbappé ha sido muy claro con su entorno: “Nos equivocamos”, les ha dicho, “yo, el primero”. Fichó por el PSG y no por el Real Madrid.

Sin liderazgo

Mbappé dice que para firmar hasta 2024 se le prometió un proyecto deportivo en el que el sería el lider, pero que no se ha llevado a cabo. En ese proyecto no había más cabezas, Neymar no tenía derecho a quitarle la posibilidad de lanzar los penaltis. “Le vendieron otro proyecto, en el que era el único líder”, citan los medios franceses acerca de lo que se habló en las conversaciones y luego no se ha hecho. Pero en un equipo con Neymar, Messi a punto de renovar y Sergio Ramos, entre otros, ser líder implica ganárselo, no se concede. Y por ahora, el delantero no se lo ha ganado.

Otra planificación deportiva

Además de darle el primer puesto en la jerarquía del vestuario, a Mbappé le prometieron jugar con un delantero centro de mucho nombre, lo que le daría a él libertad para moverse por el campo. “Buscábamos otro delantero que nos permitiera tener dos delanteros de verdad, independientemente del sistema, para que Kylian pudiera jugar más a menudo en su zona preferida. Ese jugador no llegó, no lo logramos”, dicen las fuente de la prensa francesa. Ese futbolista era Lewandowski. Pero el Barcelona mostró mucho más interés y lo que es más importante: le aseguró al polaco que sería el líder indiscutible de un equipo que necesitaba una reconstrucción.

El sueldo

Mbappé se quiere ir, pero la pregunta es si estará dispuesto a renunciar a todo el dinero que gana en París y que probablemente ningún equipo europeo puede pagárselo. De ahí que el terremoto que han provocado las últimas noticias puede ser limitado. ¿Quién puede permitirse unos 150 millones por temporada en un solo jugador, además de tener que pagar el traspaso? Son cifras que pagan los clubes estado, pero el resto de entidades necesita revisar mucho sus cuentas y más cuando se han hecho proyectos a más largo plazo porque Mbappé, hace unos meses, no estaba en el mercado.

El nuevo Mbappé

Tampoco sale bien parado el futbolista con esta nueva polémica. Hasta ahora el delantero había protegido al máximo su imagen público, incluso rechazando participar en algunas actos comerciales que consideraba que podían perjudicarle. Pero sus últimos movimentos en Francia están reflejando a un futbolista caprichoso, más pendiente de sus objetivos que del objetivo común del equipo. En un vestuario donde los egos son, quizá, los más grandes del fútbol mundial, Kylian no ha sabido estar a la altura de lo que exigía su pretendido liderazgo.