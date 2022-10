La operación secreta del PSG con Mbappé: 400 millones y veto al Real Madrid

Kylian Mbappé apostó por renovar con el PSG el pasado verano y meses después se ha arrepentido de descartar la opción del Real Madrid. El francés se siente traicionado por Al Khelaïfi y Antero Henrique, no juega en la posición que más le potencia y espera que su club le deje salir en enero. El francés llegó a estar en venta poco tiempo después de estampar su firma sobre su nuevo contrato, así lo confirma RMC. El club lo tasó en 400 millones de euros y siempre y cuando no se tratase del Real Madrid. Una situación surrealista que ha salido a la luz estos días.

Si Mbappé sale del PSG tendrá que ser con el visto bueno del club porque en Francia no hay cláusulas de rescisión debido a que están prohibidas. Al Khelaïfi cree que todas estas noticias son para que muchos jugadores del vestuario abandonen el club. El propio jugador desveló a su familia que se equivocó al rechazar al Real Madrid. “Nos equivocamos y yo fui el primero en equivocarme”, sería la frase exacta.

Las promesas incumplidas del club al jugador han sido uno de los factores para que Mbappé quiera irse. Neymar continuó en el equipo y Galtier no le usa en la posición pactada. Además, fichajes como Rashford o Lewandowski no llegaron. De hecho, durante su compromiso con la selección fue tajante: “Aquí tengo a Giroud de referencia. Puedo moverme con más libertad. En el PSG no existe eso”.

Las críticas no han tardado en llegar por parte de gente importante como Emmanuel Petit: “En el PSG ciertamente se le hizo promesas, diciéndole que el proyecto se construiría a su alrededor. Pero Kylian, empezaste en posiciones completamente diferentes en el Mónaco. Estabas en el lado derecho cuando llegaste al PSG, luego estabas en el izquierdo y ahora estás en el eje. ¡Pero nunca se congela nada en el campo. Los delanteros pasan todo el rato moviéndose y cambiando de zona! El club es más importante que cualquier jugador. Las declaraciones de Mbappé son irrelevantes y muestran una falta de respeto a la institución, pero también a sus socios. Porque al decir eso, está apuntando a su entrenador, pero también a ciertos jugadores”.

Mbappé tendrá que decidir las posibles soluciones que ofrece a un PSG que empieza a estar cansado de sus exigencias. Las posturas entre club y jugador son muy alejadas, pero están obligados a entenderse a corto plazo.