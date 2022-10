Indignación en el beticismo: lo que se lleva el Betis por la Supercopa no llega ni a la cuarta parte de lo que ingresará Piqué

La polémica por la participación de Gerard Piqué , a través de su empresa Kosmos, en el acuerdo que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí sigue generando mucho debate y el reparto de fondos ha provocado una nueva guerra contra la Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales.

Las cifras conocidas hace unos días colocan al Real Betis, a pesar de alzarse con la Copa del Rey, como la entidad más perjudicada de todos los participantes en el torneo que organiza la RFEF, el cual se disputará entre el 11 y el 15 de enero de 2023 en Arabia Saudí.

El Real Betis Balompié ganará un total de 750.000 euros por su participación en la Supercopa de España de Luis Rubiales, siendo esta cantidad mucho menor de la que se lleven los otros participantes. Así lo ha hecho saber Pedro Morata, periodista de la Cadena COPE, el cual ha dado el reparto exacto del torneo.

Polémico reparto

Según esta fuente la Supercopa de España reparte un total de 40 millones de euros, destinándose 20 para el fútbol no profesional, 2′8 para FC Barcelona y Real Madrid, los dos grandes del fútbol español, 1′7 para el Valencia CF y por último los 750.000 euros para el Real Betis Balompié. Lo que ahora se ha sabido es que la empresa de Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, Kosmos se embolsará unos 4 millones de euros, multiplicando por más de cuatro al dinero que ganará el equipo verdiblanco.

Los cuatro equipos contarán, además, con 300.000 euros para cubrir tanto los desplazamientos como los hoteles en lo que se hospeden los clubes. De los 40 millones iniciales, la RFEF se queda 23,8, de los cuales veinte serán reservados por el fútbol profesional, y cuatro irán destinados a pagar la comisión de Kosmos, la empresa de Gerard Piqué que gestionó el contrato con Luis Rubiales.

Los finalistas cobrarán un millón más y el ganador un millón extra, por lo que tampoco de esta manera el reparto parece demasiado equitativo.

En el Valencia tampoco están del todo contentos. Según la Federación, el reparto económico no depende exclusivamente de la situación deportiva de cada club, corresponde a un reparto moderno que se basa en el histórico de partidos. El Valencia en el peor de los casos cobrará ocho veces más de lo que cobró por su amistoso en Arabia pero aún así considera injusto el reparto.

Pero sin duda, la afición más indignada con este reparto es la verdiblanca que considera la asignación económica una falta de respeto al título conquistado por el equipo hispalense e insta al club a acudir no los juveniles e incluso a desertar de la competición.

Sinceramente, si el betis decidiera no ir y boicotear el torneo estaria muy orgulloso de mi club. Es otro torneo mas creado para sacar dinero y tener un clasico en arabia saudi, ese el objetivo de la supercopa, lo demas son mentiras del corrupto de rubiales. Por mi no iria. https://t.co/LdqZ12tVUB — miguel💚 (@maldonad_miguel) October 18, 2022

Como si el #Betis decide no ir a Arabia



A muerte con ellos



Vergüenza de Supercopa/ Cortijo — Madrigal (@ManuMadrigal4) October 18, 2022

Estamos en una semana que podria ser historica para la reputación del Betis como institución por lo de Canales y por lo de la Supercopa.



El Betis no se va a pronunciar en ninguna de las dos, va a seguir mamandole el culo a la federación. — Eladio del Betis💚 (@parradofurbo) October 20, 2022

“A ver Rubiales he leído que al Real Betis Balompie solo le corresponde 750000 € por participar en TÚ supercopa, siendo el campeón de copa, pues si yo fuese el Betis, te diría que la juegue tu p... madre”, “Osea que el campeón de copa ingresa menos que dos equipos que no ganaron ningún título la temporada anterior.... muy bien, si señor. Ojalá el betis renunciara a la supercopa de verdad” o “Si de mi dependiera el Betis no jugaba la supercopa, un trofeo que no podrá disfrutar la afición y que encima siendo el campeón de la copa será el equipo que menos cobre”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

Parece que Rubiales tendrá que enfrentarse a un nuevo frente con su imagen tocada por la polémica de los audios y la guerra destada en la selección femenina de fútbol.