Rubiales descartó un beneficioso acuerdo con Catar, pero sin los 24 millones para Piqué

El Confidencial asegura que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, firmó un precontrato con Catar para celebrar allí la Supercopa de España, sin ninguna penalización por la posible ausencia de Real Madrid o Barcelona, pero sin la comisión de 24 millones de euros que cobra Kosmos, la empresa del jugador del Barcelona Gerard Piqué, por celebrar el torneo en Arabia Saudí.

Según la documentación aportada por El Confidencial, el acuerdo con Catar hubiera reportado a la RFEF 33 millones de euros anuales, con un incremento anual de un 3% a partir del cuarto año. Esa cantidad era fija, con independencia de los cuatro equipos que disputaran la Supercopa. Según El Confidencial, Arabia Saudí paga 40 millones, pero con una penalización de cinco millones si no acuden Real Madrid o Barcelona y de diez millones si no participan ninguno de los dos. En el acuerdo con Arabia Saudi, siempre según este medio, está incluida una comisión de 24 millones de euros, a razón de cuatro por cada una de las seis temporadas de contrato, para la empresa Kosmos, fundada y presidida por Gerard Piqué. En el precontrato con Catar, firmado por Mansoor Al-Ansari, secretario general de la Federación de Qatar y Andreu Camps, su homólogo en la RFEF, no se incluía ninguna comisión para Piqué.

En un audio desvelado por El Confidencial, Piqué recomendó a Rubiales descartar el preacuerdo con Catar y firmar con Arabia Saudí para jugar allí la Supercopa de España: “Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Si tú ahora... todo el mundo sabe ya... era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra. Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio. Si puedes conseguir que te den lo mismo que tenías pactado, que todo el mundo sabía que eran 30, y estos 30 los repartes 90-10 con el dinero para los clubes que participan, etcétera, etcétera, y luego puedes conseguir un sponsor que yo no… te digo, ¿eh? No sé si lo podremos conseguir, pero al menos lo trabajaría. Un sponsor para que te pudieran pagar el dinero que tú tenías previsto ingresar con ese 20% que hablamos. Yo lo valoraría, porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes? Y, además, vas con la misma gente y con el mismo precio, etcétera, etcétera. Y puedes decir: ‘No, no, estabais equivocados. Esto es mentira, lo que estáis diciendo’. Por eso, que, hostia, dale una vuelta, Rubi. Tenemos hasta el 8 para hablarlo y lo pensamos. ¿Vale? No perdemos nada en eso”.

Según El Confidencial, por participar en la próxima edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí, el Real Betis cobrará menos de un millón de euros.