La reunión secreta entre Cristiano Ronaldo y Ten Hag con una súplica de perdón

Cristiano Ronaldo hizo un desplante a Ten Hag en el partido de entre semana ante el Tottenham al negarse a jugar los últimos minutos. Este gesto le ha costado ser apartado del equipo de cara al próximo partido. Cristiano soñaba con volver a lo gran al club que le hizo consagrarse en Europa, pero está siendo una pesadilla: sólo ha sido titular dos veces de diez posibles, y ha logrado un gol. El propio jugador ya pidió disculpas en redes: “Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones. Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento. En este momento, siento que debo seguir trabajando duro, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier partido. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”.

Desde Inglaterra apuntan que en estos días ha existido una reunión entre el entrenador y el jugador, donde el propio Cristiano le ha pedido disculpas, además también le ha transmitido su voluntad de dar la vuelta a la situación. El club le quiere dejar marchar gratis. Jorge Mendes está valorando las opciones de mercado para lograr una operación que se antoja muy difícil debido al alto caché del portugués. El luso cobra unos 30 millones de euros por temporada a sus 37 años. Esto es un obstáculo para cualquier club. Pero el atacante estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal de buscar un mejor destino.

Muchos ex jugadores como Cassano han pedido directamente su retirada de manera inmediata: “Tengo un enorme respeto para Cristiano, pero como futbolista no me gusta. Messi es como Maradona. Un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes. Retírate, ya está”.