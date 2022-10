Así pide perdón Cristiano Ronaldo: “A veces el calor del momento...”

Cristiano Ronaldo cometió un acto de indisciplina grave. En el partido de la Premier contra el Tottenham abandonó el banquillo y se marchó al vestuario cuando el encuentro todavía no había acabado. Es el segundo duelo en el que se quedó sin jugar (antes, contra el Manchester City), y su actitud fue un nuevo desafió a su entrenador, Ten Hag, con el que está en guerra desde el verano.

El castigo por ello no tardó en llegar y el técnico del Manchester United dejó fuera de la convocatoria a CR para el próximo duelo, el del sábado contra el Chelsea. Ya en frío, el veterano futbolista portugués reflexionó sobre lo sucedido y quiso pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones. Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento. En este momento, siento que debo seguir trabajando duro, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier partido. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, dijo íntegro el comunicado del futbolista.

Ronaldo no está teniendo un regreso soñado al Manchester United, el club en el que creció y con el que ganó su primera Champions. Precisamente la no clasificación el curso pasado para la máxima competición continental ha sido fuente de problemas. CR la quiere jugar sí o sí y por eso durante el verano estuvo buscando equipo (sonó incluso el Atlético de Madrid). No lo logró, se incorporó tarde al grupo y todo fue mal desde ese momento. En la Premier sólo ha sido titular dos veces de diez posibles, y ha logrado un gol. En la Europa League sí ha salido de inicio en los cuatro duelos, únicamente se ha perdido nueve minutos, y ha sumado también un gol.