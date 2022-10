Cinco futbolistas de fama mundial que en realidad nunca existieron

Millones de jóvenes se levantan cada día luchando por un sueño. Convertirse en Messi, Mbappé o Cristiano. Los goles, los títulos, la fama, la gloria es el anhelo de muchos niños que sienten pasión por el futbol. Escuchar a los aficionados corear tu nombre o levantar la Copa del Mundo. ¿Quién no lo firmaría?

Sin embargo hay algunos personajes que lograron escribir su nombre en la historia del fútbol sin patear un balón. Son reconocidos a nivel mundial pero en realidad nunca existieron.

Alex Hunter

Es sin duda el jugador más famoso de mundo. Ha jugado en la segunda división inglesa, en la Liga Premier, en la MLS de Estados Unidos y hasta fue fichado por el Real Madrid por 105 millones de euros, una fiche superior a los pagado por Cristiano Ronaldo o Gareth Bale.

Hunter llevará el número 29, su favorito, con el Real Madrid. Después de los rumores de su posible fichaje por el conjunto merengue en 2017, Hunter por fin jugaría junto a Luka Modric, Toni Kroos y Sergio Ramos durante la temporada 2018-19 para formar el núcleo de un equipo que pretendía volver a ganar la UEFA Champions League.

«Es lo que siempre había querido, ni más ni menos. Todos los niños como yo sueñan con formar parte del Real Madrid, el mejor equipo del mundo.Y además, tendré la oportunidad de jugar en la mayor competición de clubes del mundo, la UEFA Champions League», afirmaba Hunter.

Así se anunciaba el fichaje de Alex Hunter por el Real Madrid de la estrella que nunca ha tenido que pisar una cancha. Por desgracia su meteórica carrera solo es virtual.

Su nombre es Alex Hunter, el personaje que se ha convertido en la estrella de los videojuegos FIFA al ser el protagonista del modo de juego The Journey (El camino o el trayecto, dependiendo del país).

2. Ivica Strok

Ganó todo lo que podía ganar un jugador en el mundo del fútbol y cuenta con una legión de fieles seguidores en redes sociales.

Una de las leyendas más grandes del Celtic escocés, autor de más de 800 goles, es Ivica Strock, jugador que hizo su nombre como personaje de ficción en el videojuego Football Manager.

Sus logros fueron inmortalizados en Twitter por Jonny Sharples, quien le dio vida al jugador croata en la popular red social.

Es considerado la mayor leyenda del Celtic de Glasgow, club al que guio al título en cuatro Champions League consecutivas, pero el mayor éxito de Ivica Strok no ocurrió en un campo de juego, ni siquiera con un balón.

Su legado va más allá de los 836 goles que anotó en su carrera hasta el punto que su imagen forma parte de una campaña de ayuda para personas con problema mentales. Lástima que sea virtual.

2. Ali Dia

“Ali Dia, he’s a liar, he’s a liar” (“Ali Dia, es un mentiroso, Ali Dia, es un mentiroso”), siguen cantando hoy en día los aficionados del Southampton para recoradar a uno de los futbolistas más infames que han tenido en su historia.

Ali Dia (Dakar, Senegal, 20 de agosto de 1965) es un exfutbolista senegalés que profesionalmente disputó sólo un partido, en la Premier League, jugando para el Southampton Football Club, alegando falsamente ser un primo del futbolista liberiano George Weah.

En noviembre de 1996, el por entonces director técnico del Southampton, Graeme Souness, recibió una llamada telefónica de alguien que decía ser George Weah, delantero estrella del fútbol liberiano y en ese momento en las filas del AC Milan. El motivo de la llamada fue para recomendarle a un primo suyo que se llamaba Ali Dia y que, después de haber jugado en el Paris Saint-Germain, se había quedado sin equipo. Además le contó que Dia había jugado 13 partidos para el seleccionado de Senegal.3

El Southampton pasaba por un mal momento futbolístico y tenía una larga lista de lesionados y entonces Souness, buscando alternativas para solucionar sus problemas, le ofreció a Dia un contrato (en Inglaterra fichan los entrenadores) de un mes, habitual en el fútbol inglés. La prueba de Dia estaba prevista para el encuentro entre los equipos de reserva del Southampton y del Arsenal pero la lluvia produjo que el partido se cancelara, lo que llevó a que, frente a las bajas del plantel, el técnico lo convocara para el siguiente partido de la Premier League contra el Leeds.

El encuentro se disputó el 23 de noviembre de 1996 en The Dell (que por entonces era el estadio del Southampton). En el minuto 34, Matthew Le Tissier, la estrella del equipo, se lesionó, tuvo que ser sustituido y Souness tuvo que introducir en el campo a Ali Dia, que ingresó con la camiseta número 33. Una vez dentro quedó demostrado que nunca había sido profesional: no sabía ubicarse dentro de la cancha, no tenía idea de táctica, casi no sabía ni golpear la pelota.

Dia no apareció al siguiente entrenamiento argumentando una lesión y desde entonces nadie lo volvió a ver

3. Santiago Muñez

La historia de Santiago Muñez en la película Goal colocó al Newcastle en el panorama internacional. A lo largo de tres entregas, el protagonista mexicano logró entrar a la élite del balompié, en buena medida gracias al cariño que se ganó el personaje por parte de los fanáticos.

El chico latino significó un ejemplo de superación, pasando de jugar futbol en Estados Unidos hacia la Liga Inglesa, para finalmente vestir los colores del Real Madrid. La historia de Santi inspiró a muchos jóvenes a luchar por su sueño.

Karl Power

Karl Power todavía puede reproducir en su mente el momento en que Gary Neville lo pilló. Era abril de 2001 y el Manchester United estaba a punto de enfrentarse al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Mientras 60.000 fanáticos observaban cómo el equipo se alineaba para la foto oficial, apareció un duodécimo hombre en la última fila con el uniforme completo de visitante. Neville fue el primero en verlo.

“Me señala y dice: ‘¿Quién es ese?’, y yo le digo: ‘Cállate, Gary, rodilla a la hierba, lo estoy haciendo por Cantona’”, dice Power. Eric Cantona, entonces recientemente retirado del equipo, fue su héroe y esta era su forma de rendirle tributo.

Neville se arrodilló y posó con el equipo. El hombre se mantuvo como Cantona, con el pecho hinchado, los brazos rectos, casi sacando a Andy Cole de la línea. Las cámaras hicieron clic y un trabajador desempleado, conocido por sus compañeros como Fat Neck, se convirtió, brevemente, en el hombre más famoso de Gran Bretaña. “Sigue siendo el mejor día de mi vida”, dice.