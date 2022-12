Cristiano Ronaldo ya tiene nuevo club: 200 millones por temporada

Cristiano Ronaldo llegará al Al Nassr de Arabia Saudí, según informa Marca. El acuerdo será de dos temporadas y media. Los términos económicos pactados alcanzan los 200 millones de euros por temporada, incluidos sueldo y acuerdos publicitarios. En total, más de 400 millones en menos de tres años. Esta noticia ha sentado como un jarro de agua fría a sus seguidores. Su próximo equipo es el segundo clasificado y sería histórico para ellos ganar la liga. El estadio es el Mrsool Park que cuenta con 25.000 aficionados. El príncipe Faisal Bin Turki es el responsable de esta hipotética operación que terminaría con el luso en Arabia. Una vez que se haga oficial este traspaso ratifica que el dinero cada vez es más importante en la industria del fútbol.

Pese a que el fútbol árabe está en crecimiento, se encuentra a años luz del nivel europeo. Por eso mismo los dirigentes buscan relanzar la competición y saben que si Cristiano Ronaldo llega será el principal reclamo para recibir el buscado impulso mediático.

Este acuerdo de Cristiano Ronaldo indica que el astro portugués no ha tenido muchas ofertas en Europa, algo que el propio futbolista negó en la polémica entrevista que le costó una multa con el United: “Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro. Desde 2009 nada cambió, la película, la cocina, la tecnología, el gimnasio”.

El medio ‘A Bola’ realizó una encuesta a sus lectores sobre si Cristiano debía mantener la titularidad para la eliminatoria ante Suiza y la reacción de los aficionados ha sido contundente. El 70% no quiere que el delantero siga siendo titular. Es decir, sólo el 30% mantiene su confianza en su estrella, que hasta el momento solo ha anotado un gol durante el Mundial y fue de penalti ante Ghana. “A Bola” también recopiló algunos datos sobre los primeros tres partidos de Ronaldo.