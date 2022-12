Portugal “aparta” a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no atraviesa su mejor momento. Tras rescindir su contrato con el Manchester United y con su futuro en el aire, el portugués no está teniendo una buena actuación hasta el momento en el Mundial de Qatar. Ha sido titular en los tres partidos de la fase de grupos, pero solo ha podido anotar un gol de penalti y ha acabado sustituido en todos los encuentros, algo poco habitual con la selección.

En Portugal ya se han cansado de su estrella y el último enfado con el técnico tras ser destituido ante Corea del Sur tampoco ha gustado a los aficionados. El clima alrededor de la CR7 no es nada tranquilo en la víspera de los octavos de final contra Suiza y prueba de ello es que sus compatriotas ya no lo quieren en el once de Fernando Santos.

Contundente encuesta

El diario portugués ‘A Bola’, ha realizado una encuesta a sus lectores sobre si Cristiano debía mantener la titularidad para la eliminatoria ante Suiza y la reacción de los aficionados ha sido contundente. El 70% no quiere que el delantero siga siendo titular. Es decir, sólo el 30% mantiene su confianza en su estrella, que hasta el momento solo ha anotado un gol durante el Mundial y fue de penalti ante Ghana.

“A Bola” también recopiló algunos datos sobre los primeros tres partidos de CR7. Aunque Portugal terminó los grupos con estadísticas positivas (quinto mejor ataque, cuarta mejor posesión de balón, quinto mayor número de regates internacionales y séptimo mayor número de tiros a puerta), los números de Ronaldo son todo lo contrario. Gol de penalti, sin asistencias, pocos centros anotados, regates con éxito solo del 50% y media de solo el 55% de jugadas completadas. Los últimos datos se refieren al 0,66% de tiros a puerta por partido.

La estrella que siempre ha acaparado los focos desde Manchester hasta Turín, ahora parece apartado del resto de la plantilla. Ronaldo está pasando por un momento determinante ya que está será su última Copa del Mundo y deberá mejorar mucho para volver a conquistar a sus seguidores.