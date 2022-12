Lopetegui debuta con victoria en el Boxing Day

Pasaban ya tres minutos del tiempo reglamentario cuando Julen Lopetegui pudo liberar toda la tensión acumulada en su estreno como entrenador del Wolverhampton. Ait Nouri, el lateral izquierdo que había salido desde el banquillo, empujó a la red un pase de Adama Traoré desde la banda derecha para dar la primera victoria al exseleccionador español en su primer partido como entrenador de los Wolves. Ait Nouri comenzó como suplente porque el preparador español había preferido al joven español Hugo Bueno para el costado izquierdo de la defensa.

Era un día especial para todos, el Boxing Day, la jornada marcada en el calendario para todas las familias aficionadas al fútbol en Inglaterra. Y era el estreno de Lopetegui en el banquillo del último clasificado de la Premier en el estadio del Everton que dirige Frank Lampard. Y consiguió la victoria el equipo del técnico español en el tiempo añadido (1-2).

Tuvo que trabajar mucho el equipo de Lopetegui para dar la vuelta a un partido que se le complicó en los comienzos con un gol de Yerry Mina de cabeza en un lanzamiento de córner.

No tardó mucho en igualar Podence, uno de los muchos portugueses que reúne el Wolverhampton en su plantilla. En la jugada, de estrategia, participaron tres de ellos, el mundialista Ruben Neves, Moutinho y Podence, que apareció en el segundo palo para rematar la victoria de los Wolves.

Lopetegui empieza con un triunfo que alimenta las esperanzas de salvación para su equipo, que solo había ganado dos partidos en toda la temporada y que, al menos por el momento, abandona la última posición en la Premier de la que parecía incapaz de escapar hasta la llegada del preparador español. Tampoco había conseguido ganar fuera de su estadio. Solo dos puntos sumaba en sus desplazamientos, pero en el primer partido dirigido por Lopetegui ya han sumado más que en todo el curso.

Julen ya tiene su primer fichaje, el brasileño Cunha, que llega desde el Atlético de Madrid, pero no podrá estrenarse hasta el cambio de año, cuando se abra el mercado. Pero sí pudo contar arriba con uno de sus hombres de confianza, el delantero hispanobrasileño con el que contó en su época de seleccionador y al que convocó para el Mundial de Rusia en 2018, aunque luego no pudo dirigirlo. Y Diego Costa era el destinatario de ese centro de Adama al que no pudo llegar y que acabó rematando Ait Nouri para que Lopetegui pudiera estrenarse con un triunfo después de haber sido despedido por el Sevilla.

Ha sido el último en llegar, pero no era el único técnico español en competición en el Boxing Day. Unai Emery buscaba la tercera victoria consecutiva con el Aston Villa desde su debut, algo que no pudo conseguir por culpa del Liverpool de Jurgen Klopp. Perdió el equipo de Emery (1-3), que se encontró con el marcador en contra desde muy pronto con un gol de Mohamed Salah.

El Liverpool vio cómo le anulaban un gol de uno de sus centrales, Joel Matip, por fuera de juego en una jugada ensayada, pero no tardó mucho en sumar el segundo en un remate de su otro central, el neerlandés Virgil van Dijk.

Tuvo su oportunidad el Villa después del gol de Watkins en la segunda mitad. Encerró durante varios minutos al Liverpool en su área, pero el tanto del empate no llegaba.

Sí llegó el tercero del Liverpool, que dio oportunidades a los jóvenes en los instantes finales. Y fue uno de ellos, Stefan Bajcetic, el que puso el marcador definitivo. El centrocampista español, nacido en Vigo e hijo del ex jugador serbio del Celta Srdan Bajcetic , aprovechó un contraataque para marcar el tercero. Con la victoria, el Liverpool consigue acercarse un poco a la Liga de Campeones.

Otros partidos

►El Wolverhamton abandona la última plaza de la clasificación y se la cede al Southampton, que perdió en su campo contra el Brighton (1-3).

►El Arsenal afianza su liderato con una remontada ante el West Ham (3-1) en el partido que cerraba la jornada.

►El Tottenham, que marca la línea de los puestos de acceso a la Liga de Campeones, es cuarto, empató en el campo del Brentford (2-2) después de remontar un 2-0 en contra.

►El Newcastle alcanza el segundo puesto en la Premier, aunque a la espera de que el City juegue su partido, después de su contundente victoria en el campo del Leicester (0-3).

►El Fulham golea al Crystal Palace (0-3) y sigue cómodamente en mitad de la tabla.