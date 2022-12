Muere Pelé: el emotivo mensaje de despedida de Neymar: “Dio voz a los pobres, a los negros...”

Llora Brasil por la muerte de Pelé y lloran las ahora estrellas de la “canarinha”. Neymar no tardó en dejar un mensaje en su cuenta de Instagram tras el fallecimiento de “O’Rei”. “Antes de Pelé, el ‘10′ era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Le dio voz a los pobres, a los negros y, sobre todo: Le dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!!”, escribe el futbolista del PSG.

Neymar tiene en común con Pelé mucho más que ser futbolistas y brasileños. Él es el actual “10″ de la canarinha y como el ganador de tres Copas del Mundo, empezó su andadura en el Santos. Pelé sólo abandonó su país al final de su carrera para ir al Cosmos. Ney pasó del Santos al Barcelona y después se fue a París para intentar “volar solo”, lejos de Messi, con el que se ha reencontrado ahora.

Neymar sufrió la decepción de la eliminación del Mundial de Qatar a manos de Croacia, en unos cuartos de final en los que marcó un golazo que parecía definitivo y que era histórico, porque con él igualaba los 77 que consiguió Pelé vestido de “amarillo”. La eliminación en los penaltis dejó esa cifra casi en una anécdota, al menos hasta que pase un tiempo. Después de esa decepción, Ney confesó que no sabía si iba a seguir en la selección.

Hablaba el dolor y uno de los primeros que le pidió que siguiera fue precisamente Pelé. “Te vi crecer, te animé todos los días y finalmente puedo felicitarte por igualar mi número de goles con la selección brasileña. Ambos sabemos que esto es mucho más que un número. Nuestro mayor deber como atletas es inspirar. Para inspirar a nuestros compañeros profesionales de hoy, las próximas generaciones y, sobre todo, para inspirar a todos los que aman nuestro deporte. Desafortunadamente, el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración que muchos aspiran a ser. He aprendido que cuanto más tiempo pasa, más crece nuestro legado. Mi récord se estableció hace casi 50 años, y nadie ha podido acercarse a él hasta ahora. Lo lograste, muchacho. Esto realza la grandeza de tu logro,@neymarjr. Sin embargo, sabes, como yo, que ningún número es mayor que la alegría de representar a nuestro país. Tengo 82 años, y después de todo este tiempo, espero haberte inspirado de alguna manera para llegar hasta aquí. Más que eso, espero que tu logro se contagie a los millones de personas que te siguen para desafiar lo que parece imposible. Tu legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que marques, como he hecho en cada partido que te he visto sobre el césped”.