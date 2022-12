Así fue el golazo de Neymar que iba para legendario y no sirvió para nada en el Brasil - Croacia de cuartos del Mundial (vídeo)

Todo parecía escrito para que el tanto de Neymar en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 contra Croacia fuera histórico para Brasil. Pero no...

Estaba a punto de acabar el primer tiempo de la prórroga y Croacia había resistido. Muy bien en los primeros 45 minutos del partido, con bastante sufrimiento y un par de intervenciones buenas de Livakovic en la segunda mitad. Tite había arriesgado con los cambios, pues sustituyó a Vinicius poco después de la hora de empezar, antes a Raphinha y después a Richarlison. Neymar siguió en el campo y encontró por fin el hueco: primero una pared con Rodrygo para ganar terreno, después una con Paquetá para colarse en el área y sortear el intento de derribo de Sosa, lo que le hizo perder un poco el sitio, pero regateó al portero y remató. Lo celebró con euforia. Él y todo el equipo: a bailar. Un gol espectacular. Enloquecido el futbolista del PSG, porque no era un gol más: era el 77 con la canarinha, con lo que igualaba al mito de los mitos, Pelé, ambos en la cima como los máximos anotadores de la selección más emblemática del mundo, y además en un momento en el que “O Rei” lo está pasando mal.

La historia estaba escrita por sí sola, pero Croacia dijo que no y a falta de tres minutos para el final, Petkovic marcó en el que fue el primer y único lanzamiento a puerta de los balcánicos en todo el encuentro. Volvió a hacer real lo que parecía imposible y fue fiel a su leyenda. Cualquiera que sea su rival, rezará para no llegar a una prórroga, porque sabe que ahí lo va a tener difícil. Croacia fue finalista en el Mundial de 2018 y su camino fue el siguiente: eliminó a Dinamarca en los penaltis (3-2) tras el 1-1 de los 120 minutos. Después superó a Rusia de nuevo desde los once metros (4-3) tras el 2-2 del tiempo reglamentario. A Inglaterra, en semifinales, la superó en la prórroga, y sólo cedió en la final con Francia en un partido de 90 minutos.

Pero es que en Qatar 2022 está repitiendo la historia: a Japón en octavos de final la superó... Desde los penaltis, después de haber empezado perdiendo el partido y de ser inferior durante las dos horas de juego. Contra Brasil fue más de lo mismo y ahora Croacia espera al vencedor del partido de cuartos que tienen que jugar Países Bajos y Argentina.