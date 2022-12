El Wuhan Three Towns gana la liga china por incomparecencia de su rivales por covid

El Wuhan Three Towns del entrenador español Pedro Morilla se proclamó matemáticamente, este viernes, campeón chino de fútbol tras anunciar la Superliga que su rival para el partido de mañana, el Tianjin Jinmen Tiger, no podrá comparecer por la enfermedad de muchos de los integrantes de su plantilla.

🚨 C’EST OFFICIEL !!



Les Wuhan Three Towns, promu cette saison en CSL, sont officiellement champions de la saison 2022 !! @pedromorilla Congratulations 👏🏼 pic.twitter.com/IhVsEGHBjR — Le Foot Chinois en Français (@LeFootChinoisFR) December 30, 2022

La Superliga publicó a través de su cuenta oficial de Weibo -semejante a Twitter, censurada en China- que el Tianjin Jinmen Tiger y el Beijing Guoan no podrían disputar en la última jornada prevista para mañana sus encuentros contra el Wuhan Three Towns y el Shandong Taishan respectivamente, los dos candidatos al título.

La razón principal aducida para esta decisión se debe a la enfermedad de muchos de los jugadores de ambos equipos, aquejados de covid por el brote que asola actualmente al gigante asiático, como confirmaron este viernes los dos clubes a través de sus cuentas en la red social Weibo.

La cancelación de ambos choques otorga la victoria por 3 a 0 al Wuhan Three Towns y al Shandong Taishan, que acabarán la temporada empatados a 78 puntos, pero con ventaja para el primero por los cinco goles de diferencia de más que tiene en su haber.

El equipo dirigido por Pedro Morilla puede presumir además de haber ganado los tres campeonatos profesionales del fútbol chino en los tres últimos años, al alzarse de manera consecutiva con la League Two, League One y la Superliga desde 2020. Por lo que no es de extrañar que el técnico haya publicado un emotivo “tuit” dedicado a su familia tras alzarse con el título.

Campeones de CSL !!!

Dedicado a mi Familia,Mujer,Hijos,Suegros,Amigos q siempre habéis estado ahi en todo esté camino,Papá donde estes,y a ti Mamá,podría haber sido ayer o mañana,pero ha tenido q ser hoy,15 años desde q te fuiste pero Siempre has estado aqui, Os Quiero❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5SeOP2OLFH — Pedro Morilla Pineda (@pedromorilla) December 30, 2022

Con este desenlace solo queda por dilucidar qué equipo acompañará al campeón y al subcampeón en la próxima edición de la Liga de Campeones Asiática la temporada venidera, con el Zhejiang FC, el Shanghai Port y el Chengdu Rongcheng como únicos aspirantes.

Por su parte, el otrora dominador absoluto de la categoría con ocho entorchados, el Guangzhou FC, anteriormente conocido como Guangzhou Evergrande, certificó su descenso a la League One la jornada anterior, junto con el Wuhan Yangtze River y el Hebei FC.

La ciudad de Wuhan, perteneciente a la provincia de Hubei (centro), está de doble celebración al disponer también del equipo campeón de la Superliga femenina, el Universidad de Wuhan Changjiang, a menos de un mes de que se cumpla el tercer aniversario del cierre de la urbe por la pandemia de covid.