Nuevo revés para Cristiano Ronaldo: el futbolista que impide su debut en Al Nassr

El jugador portugués Cristiano Ronaldo fue presentado ante una multitud en el Mrsool Park de su nuevo club como nuevo jugador del Al-Nassr FC de Arabia Saudí, con el que firma hasta 2025 tras quedar libre en su anterior club, el Manchester United.

A sus 37 años, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el fichaje del año tras firmar su nuevo contrato con el Al-Nassr de Arabia. El portugués ganará 200 millones de dólares por temporada, lo cual lo convertiría por mucho, en el atleta mejor pagado en todo el mundo. La leyenda del Real Madrid percibirá un total de 16,66 millones de dólares al mes; 547,945 dólares al día; para terminar con la friolera de 22,831 dólares por hora (21.280 euros). De hecho, cada 60 segundos ‘el Bicho’ recibirá un al rededor de 380,517 dólares (unos 355.000 euros).

Sin embargo, los aficionados aún tendrán que esperar para verlo marcar un gol con el equipo saudí.

El jugador que debe salir

Dos días después de su presentación como nuevo jugador del Al Nassr, fuentes del club han confirmado un contratiempo que retrasará el debut del portugués. Cada equipo en el fútbol saudita puede contar con un máximo de ocho jugadores extranjeros en el campeonato local, y la plantilla del Al Nassr que dirige Rudi García suma ahora nueve plazas con la llegada de Cristiano.

El equipo ya tiene al arquero colombiano David Ospina, los brasileños Luiz Gustavo y Talisca y el delantero camerunés Vincent Aboubakar, considerados “intransferibles” por el club, que deberá desprenderse al menos de un extranjero para poder inscribir a Cristiano Ronaldo. Según los medios árabes, el favorito a dejar el club es el mediocampista uzbeko Jalaluddin Masharipov que, curiosamente, también es quien hasta ahora vestía la camiseta con el número 7 que usará CR7 en el Al Nassr. “Hay negociaciones en curso para la venta de uno de nuestros extranjeros, pero aún no están en la fase final”, aclaró una fuente de Al-Nassr

Es decir, Cristiano no podrá debutar hasta que se concrete la salida de Masharipov. El uzbeko Masharipov ya estuvo cerca de salir del Al Nassr, pero su traspaso al equipo Al Ahly finalmente no se concretó. Lo cierto es que a Jaloliddin le quitaron el 7 para darle el 77, su futuro es incierto en el equipo y ya no recuperará su número.