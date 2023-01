Medina Cantalejo sacude a Tebas

Luis Medina Cantalejo ha hablado sobre Javier Tebas tras sus declaraciones: “Que un aficionado tenga dudas con las manos lo puedo entender, el presidente de LaLiga no. No se ha mordido la lengua Luis Medina Cantalejo tras las críticas de Javier Tebas hacia el criterio arbitral con las manos. El presidente del CTA defendió al colectivo arbitral e invitó a los que dicen que es tan fácil a aportar soluciones. Además, Medina defendió que los árbitros españoles son los mejores valorados y que dentro del colectivo sabemos algo más de arbitraje que personas que nos están criticando”.

🗣️ Medina Cantalejo sobre Mateu Lahoz: "Juzgar a un árbitro en público no me parece adecuado. Está en un momento difícil"



👉 "Alguien publicó que Mateu se retiraba y es mentira: no ha habido ningún tipo de comunicación"



Este asunto no viene de ahora... RFEF y LaLiga siempre han matenido rivalidad por estos asuntos. “Mateu no ha venido a la Supercopa porque lo que hemos hecho es darle oportunidades a todos los árbitros internacionales. El árbitro de élite tiene que estar preparado para la crítica. Los árbitros no van a salir a hablar a no ser que yo me marche. Todo el mundo se cree más este sistema que el otro. De cara a la competición de Liga, no depende de nosotros. En la competición de la RFEF lo vamos a poner en práctica. El árbitro que esté en la élite tiene que estar preparado para la crítica, no puedes decir que la presión te puede. Respeto absolutamente las palabras de Xavi, pero que los árbitros salgan después del partido a explicar las acciones, salvo cambio o que me marche, no va a pasar; sería someterles a un juicio sumarísimo”, afirmó Medina.