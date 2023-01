Robinho, condenado a nueve años de cárcel por una violación sexual, quiere volver al fútbol

Robinho quiere volver a jugar al fútbol a sus 38 años de edad. De hecho, está buscando equipo para continuar con su carrera deportiva, tal y como informa el diario brasileño UOL. Uno de los candidatos es Portuguesa Santista, que juega Campeonato Paulista. Pero también el Brasilense está interesado, esta entidad milita en la Serie D del Brasileirao.

Sin embargo, lo sorprendente de esta noticia es que en el pasado mes de enero de 2022, el brasileño fue condenado a nueve años de cárcel por el Tribunal Supremo de Italia por una violencia sexual a una mujer en el año 2013. “Me río porque no me importa, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó. Mira, los chicos están en la mierda. Se la follaron, ellos van a tener problemas, yo no ... Eran cinco encima”, dijo Robinho en su día.

El último partido como profesional el 19 de julio de 2020, para el Istanbul Basaksehir. Mientras tanto, Robinho ha estado en Guarujá junto a otros futbolistas del Santos.

“Hablamos sobre la posibilidad de ficharlo. Tiene este problema y tuvimos una conversación superficial. No fue una propuesta oficial y no nos dio una respuesta, pero lo consideramos. Es un gran jugador. Pero hay este problema, nosotros seguimos con nuestra vida y él con la suya. Ojalá resuelva su vida en la parte legal. Para Portugués Santista tener a Robinho sería muy bueno, pero solo tuvimos una conversación”, afirmó Emerson Coelho, vicepresidente y director de fútbol de Portuguesa Santista.