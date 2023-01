Un tertuliano de El Chiringuito estalla a lo bestia contra la canción de Shakira a Piqué

No se puede escapar de la canción del momento. Shakira ha conseguido lo que buscaba, un hit mundial y una venganza demoledora contra Gerard Piqué. El ex futbolista del Barcelona sigue a lo suyo, sin alimentar todo el ruido mediático que ha creado la canción de su ex pareja, centrado en la Kings League y, por ahora, intentando pasar de puntillas ante le primer gran hecho mediático de 2023. El “Bizarrap Music Sessions #53″ ha logrado casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a “Despacito” (2017) de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

Con 63.736.321 de visualizaciones el tema de la colombiana se ha convertido en un solo día en el mejor estreno latino de la historia de Youtube. El primer millón de la “BZRP Music Sessions #53″ se alcanzó en apenas ocho minutos.

En estos momentos sigue siendo la tendencia número 1 en música en YouTube, y en este corto periodo de tiempo ha conseguido 5,5 millones de “me gusta” y registra más de 325.000 comentarios.

Además, este tema ha tenido miles de visualizaciones en redes sociales. Por ejemplo, en el perfil de Twitter de Shakira la canción ha sido reproducida por casi 12 millones de usuarios y en el Bizarrap ya ha alcanzado los 31,6 millones.

Se está teorizando con la canción, se hacen preguntas feministas y de todo tipo, los oyentes se sitúan a favor de Shakira o le piden un poco de moderación y están quienes intentan hacer que esto no les afecto y dicen que no les importa y luego está el colaborador de El Chiringuito, Alfredo Duro, que ha explotado contra la canción en la redes sociales. “Me importa un carajo los millones de reproducciones que lleve; lo de Shakira es otro prodigio de la estupidez musical que nos ha invadido. Un comistrajo sonoro lamentable. Pura bazofia!!!”, ha escrito con contundencia.

Me importa un carajo los millones de reproducciones que lleve; lo de Shakira es otro prodigio de la estupidez musical que nos ha invadido. Un comistrajo sonoro lamentable. Pura bazofia!!! — Alfredo Duro (@alfredoduro1) January 13, 2023

Pero lo cierto es que es una opinión muy minoritaria. La canción de Shakira es un movimiento global ya, quizá el terremoto más conseguido por la artista colombiana. En su cuenta de Instagram el vídeo de la canción ha recibido casi ocho millones de “me gusta”, una cifra muy parecida a la que ha recibido Bizarrap en la misma red social.

En “BZRP Music Session #53″, Shakira lanza en ella frases dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Con estas frases y algunas más de su nueva canción Shakira es tendencia. Ha roto todos los récords.