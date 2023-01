La rabiosa reacción de Sampaoli en la derrota del Sevilla contra el Girona en LaLiga

El Sevilla ha perdido contra el Girona en el minuto 88 del partido. Con goles del uruguayo Stuani y del venezolano Yangel Herrera remontaron el tanto inicial de Tanguy Nianzou y sumaron su séptimo encuentro sin derrota, su récord en Primera. Así, el Girona, superior, ratificó su notable e ilusionante dinámica con una victoria de prestigio que le sirve para alejarse del descenso antes de acabar la primera vuelta contra el Villarreal y el Barcelona, mientras que el Sevilla, gris y defensivo, volvió a caer y podría despedir esta decimoséptima jornada en puestos de descenso. No le van bien las cosas al conjunto andaluz, que ya no puede echar la culpa a Lopetegui, ahora en Inglaterra. Es Sampaoli quien no consigue levantar al conjunto sevillista. Está en una situación inimaginable al principio de la temporada y con muchos nervios.

“La crueldad de un error puntual cuando el equipo estaba más cerca de ganar que de perder. Tristes porque el equipo hizo un esfuerzo enorme y pierdes el partido en un mínimo error que aprovecha el rival”, decia el entrenador,que no encuentra la llave. “Los jugadores hicieron un esfuerzo enorme, un buen partido en una cancha difícil y perder un partido que piensan que podían ganar. Hay angustia, dolor, pero no hay tiempo porque el martes hay otro partidos, así que a recuperarse”, aseguró Sampaoli, después del encuentro, más tranquilo que cuando lo veía en el banquillo y comprendía que nada podía hacer para cambiar la situación. Perdía la cabeza el entrenador sevillista.

El Sevilla vio como en el minuto 88 el venezolano Yangel Herrera se aprovechaba de un error en la salida de balón de Nianzou, autor del primer tanto, para poner el 2-1 con una vistosa vaselina. Pese a esta acción que acabó con el tanto de la derrota del Sevilla, Sampaoli defendió que fue el partido en el que sus jugadores encontraron “salidas más claras” desde atrás.

“Hubo un montón de acciones donde la pelota salió bien jugada, encontramos salidas más claras que en otros partidos. Se pierde por un error no forzado y la forma no es el síntoma de la derrota. El equipo fue superior en algunos tramos, tuvo muchas situaciones para haber ganado. Es injusto porque el equipo distribuyó bien el balón de abajo a arriba. Si le cuento los errores que hubo en el partido. Usted mira la última jugada pero hubo errores y aciertos, y nos condeno un error. Si hubiéramos aprovechado las ocasiones que tuvimos, se estaría hablando de otra cosa”, continuaba, aunque elogió a los futbolistas: “Hicieron un esfuerzo enorme en una cancha difícil y terminaron perdiendo un partido que sentían que podían ganar claramente. Los jugadores sienten angustia y dolor, pero no queda tiempo. Hay que recuperarse”.

Sobre la situación del Sevilla en la clasificación, que sigue anclado en la zona baja de LaLiga Santander, Sampaoli subrayó que él y su cuerpo técnico están para que el equipo “logre salir de esta incomodidad”