Las peticiones de Sampaoli a Monchi para sustituir a Lopetegui en el Sevilla

Julen Lopetegui sigue en la cuerda floja y todo hace indicar que no existe ningún tipo de solución para que la situación deportiva cambie. Uno de los problemas para que el vasco deje de entrenar al conjunto hispalense radica en los 12 millones que el Sevilla tendría que pagarle para rescindir el contrato. Una cantidad muy elevada para tratarse de un entrenador. Ahora bien, el Wolverhampton acaba de cesar a Bruno Lage y le quiere como nuevo técnico. Si esa opción se termina concretando, el técnico sí aceptaría rebajarse la cantidad que marca su contrato como cláusula de despido. La victoria ante el Espanyol le dio oxígeno a Julen antes del parón. Sin embargo, la derrota ante el Atlético le volvió a dejar tocado.

El entrenador que más gusta a Monchi es Jorge Sampaoli. El argentino está sin equipo y ya está en contacto con el club hispalense. Su deseo no es otro que volver, pero ha pedido una serie de peticiones a la directiva. Tal y como informa El Chiringuito, el técnico quiere tres años y una serie de bonus en función de los objetivos. Sampaoli no pide un sueldo alto, pero sí ofrece que exista un aumento si llegan buenos resultados. Además, también quiere reforzar la plantilla en el próximo mercado de invierno. En especial, la parcela defensiva que está siendo uno de los grandes problemas internos desde el inicio de LaLiga.

Si finalmente el fichaje de Sampaoli por el Sevilla no se concreta, la opción que se maneja es la vía Marcelino. A Monchi se le quedó la ‘espinita’ clavada en su anterior etapa cuando tuvo que destituir a ex entrenador del Athletic por malos resultados: “El momento crítico es sentarte con el entrenador y decidir el perfil. Uno de mis mayores fracasos fue mi relación con Marcelino. Solo estuvo seis meses y asumo mi culpa porque no fui capaz de hacer lo que me pedía y adaptarme a sus perfiles de juego. Interpreté subjetivamente y los jugadores no eran del perfil de Marcelino. Y eso es un error”.

Otro de los nombres que aparece en esta lista es el de Rafa Benítez. Según apunta la Cadena COPE, el ex entrenador del Real Madrid ha dicho “no” al Sevilla porque solamente le daban una temporada y él quería tres. Pochettino también forma parte de este grupo de futuribles, tal y como señala Estadio Deportivo. El argentino se encuentra sin equipo tras adiós del PSG y, tras postular sin éxito al banquillo del Chelsea, quiere regresar cuanto antes.