El contundente zasca de Guti a ‘Lobo’ Carrasco en “El Chiringuito”: “Baja de la nube”

La victoria del FC Barcelona contra el Real Madrid en la Supercopa de España también ha supuesto que existan diferentes puntos de vista. ‘Lobo’ Carrasco se mostró muy contundente: “Llegó Messi y a partir de ahí nos adueñamos de todo: del salón, de las tertulias, de todo lo que queráis. La cara lo refleja. Todos los que estaban hablando tienen cara de perdedores. Esto es televisión, no radio y tenéis cara de perdedores. Ésta una cara de doble campeón. En la Supercopa os arrasamos. Un tipo que es lateral, Balde, fue a por Valverde, que es un especialista en lo físico maravilloso y lo pasó como un avión. ¿Os acordáis de cuando Kylian Mbappé sale del mediocampo, le tiran un balón al espacio y atraviesa a Gerard Piqué como su fuera un muñeco? Os pasamos como si fuéramos aviones. Vosotros sois los que estabais diciendo antes de empezar que nos ganabais. Miraros la cara. ¿Por qué os digo esto? Os lo recuerdo. Porque la frase ‘el Madrid no juega finales, las gana’… uno, dos tres, cuatro; retratados. No he acabado. La última. ¿Sabéis la gran suerte que tenemos? Que tenemos un entrenador que tiene una bala hasta el 30 de junio de 2023 inquebrantable. Ese señor se llama Xavi Hernández, el que dio un meneo, no meneo no porque a Ancelotti yo lo respeto muchísimo y es un crack; le ganó la partida, esa es la frase, hay que saber emplear las palabras correctas para no tocar a alguien que tiene un historia”.

☁ "Tiene que 𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐛𝐞 en la que vive..."



💥 "Le entiendo porque no tiene tantos días para celebrar..."

Por su parte, la respuesta de Guti no se hizo de esperar: “Tiene que baja de la nube en la que vive. Le entiendo porque no tiene tantos días para celebrar”.