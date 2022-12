Guti se ofrece para ser seleccionador

Aunque Luis Enrique ya es historia, Luis de la Fuente sólo ha firmado hasta 2024. Tal vez, terminada la Eurocopa, con vistas al Mundial, la Federación busque a un nuevo seleccionador. De momento, Guti, José María Gutiérrez, ya se ha postulado para el cargo.

“Me encantaría ser seleccionador de España. Sería increíble ser seleccionador de tu país”, señalaba el técnico madrileño en El Chiringuito.

“¿Te verías capaz?”, le preguntó Josep Pedrerol a Guti. “Por supuesto. Obviamente. Creo en mí y sigo diciendo que lo que quiero ser es entrenador”, respondió éste.

Guti se ha ofrecido para volver a entrenar

Sin equipo desde que en 2020 dirigiera al Almería, José María Gutiérrez develaba: “En los últimos meses he tenido ofertas... Pero aquí estoy. Falta que alguna me ilusione”.

“Me han ofrecido más fuera que en España. Y eso no me sorprende. La gente se acuerda del Guti jugador y ya está. Es la realidad y no pasa nada”, añadía el que fuera futbolista del Real Madrid.

Guti todavía está a tiempo de ser seleccionador

A sus 46 años, José María Gutiérrez prosiguió: “Al final uno tiene que buscarse el camino y si de verdad lo haces bien y crees en ti llegará la oportunidad, seguro. No lo dudo. Todavía soy joven”.

“Me apetece coger un equipo desde el principio, hacer la plantilla e involucrarme en todo”,agregó.

“Ser entrenador te engancha de verdad. Cuando era jugador no me planteé ser entrenador”, concluyó Guti ofreciéndose para volver a entrenar y así acumular méritos para ser algún día seleccionador.