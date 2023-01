Pipi Estrada revela los mensajes de Dani Alves para ligar con su ex mujer Miriam

De Dani Alves se habla estos días en todos lados. El futbolista sigue en prisión y se va a alargar, a no ser que su nueva defensa consiga cambiar la situación del ex del Barcelona. De Alves han hablado políticos, ex compañeros como Xavi, pero también en los programas de televisión. Por ejemplo, Pipi Estrada, en Telecinco, que ha asegurado que durante una época fue muy amigo del jugador.

Pipi es periodista deportivo, además de tertuliano en programas del corazón y tenía buena relación con muchos futbolistas. Con algunos llegó a pasar de una relación profesional a una relación de amistad y de compartir más cosas que asuntos profesionales, una relación de confianza mutua, aunque a veces no era tanto como parecía. Eso ha contado Pipi Estrada sobre Dani Alves. Era amigo suyo, pero no tanto como creía o pensaba: “Yo era muy amigo de Dani Alves hasta que un día descubrí que enviaba mensajes a la madre mi hija, durante la época de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ha dicho el colaborador de varios programas de la cadena de televisión

La madre de su hija es Miriam, con quien Pipí Estrada tuvo una relación tumultosa, por lo menos. Al periodista deportivo le han preguntado, primero, si Dani Alves conocía que ambos eran pareja y después acerca del tipo de mensajes que recibía Miriam de Dani Alves: “Era todo muy inocente, tipo insinuaciones, se le insinuaba.. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que le dijo cosas como ‘hablamos cuando podamos hablar’ y le enviaba besitos rosas a Miriam. Lo de los besitos rosas nunca lo entendí”, continuaba Pipia Estrada acerca de cómo era la relación telefónico que llevaba a cabo el futbolista.

Además, ha dejado muy claro que Dani Alves mandaba esos mensajes siendo muy consciente de que Miriam era la pareja de Pipi Estrada. Así, que cuando se encontraron en un partido de fútbol, en un encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona, Pipi le pidió explicaciones al futbolista. Le preguntó que qué estaba haciendo y Alves contestó: ‘Papi, ¿qué me estás contando?’”, continuaba. Estrada ha reconocido que le llamaba Papi y que la excusa que le puso era bastante débil, muy increíble. La ha comparado con las versiones que ha dado para negar la presunta violación por la que se encuentra en prisión provisional: “Sí. Me decía: ‘‘Papi, eso no lo he hecho, alguien habrá utilizado mi teléfono. Papi, yo no te he hecho eso’’. Me lo negó todo, pero yo lo vi. En esta historia también lo ha negado. Se ha metido en un marrón importante”.

Según Estrada no era Alves el único futbolista del Barcelona que en ese momento escribía mensajes a la que por entonces era su pareja: “Dani Alves y Samuel Eto’o le escribían, pero no pasó nada, no hubo oportunidad para que pasara nada. Tampoco es un tema que me preocupe”, ha acabado su historia Pipi Estrada acerca de su relación con Dan Alves en su momento.