Joana Sanz, la mujer de Alves da la cara y habla por primera vez: atención a lo que no dice

La situación de Dani Alve se complica porque todos los indicios llevan a pensar que no ha dicho la verdad varias veces antes la jueza porque su versión ha ido cambiando según los datos que le mostraban le contradecían. En televisión dijo que no conocía a la chica, después que ella entró en el baño cuando estaba él y cuando le han dicho que la denunciate reconoce un tatuaje, ha vuelto a cambiar de versión. Todo se complica y la relevancia mediática del caso no ayuda.

Hay una víctima clara, la mujer denunciante, que ha renunciado a la indemnización para que se vea claro que sólo quiere justicia y otra mujer afectada por el caso: la esposa de Dani Alves, Joana Sanz, que ahora mismo, el modo que tiene de comunicarse o de expresar lo que siente es a través de Instagram, donde va dejando mensajes en los que hace público su dolor. Su esposo está en la cárcel, acusado de una presunta violación y hace pocos días perdió a su madre, a la que recuerda con vídeos en las redes sociales. Su gran apoyo, según va contando, son los perros, que duermen con ella y que le ayudan a pasar este momento en el que, como contó hace días, los baluartes de su vida se han precipitado.

Ahora ha sido la primera vez que ha dado la cara en un vídeo: “He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma, dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando”, asegura para dar las gracias públicamente a quien le está apoyando en estos momentos. “De verdad que tengo unos mensajes preciosos, que ni en los mejores libros de psicología y de superación tienen unas palabras tan hermosas y tan llenas de cariño. Aunque no les conteste porque son muchísimos, de verdad que los estoy leyendo todos y me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito de ánimo. De verdad que muchas gracias”, dice.

"Decidi fazer esse vídeo para que possam me ver. Sei que tem muita gente preocupada. Agora estou em um momento de calma, apesar de toda a tempestade. Queria agradecer a tanta gente que estão me apoiando de verdade", ressaltou.

Hay quien se ha fijado en lo que no dice en el vídeo: no nombra a Alves. No lo ha hecho en ninguna de las interacciones sociales que ha colgado en las redes desde que el futbolista pasó de declarar a la cárcel.

Ahora. Dani Alves comparte celda con otro recluso en el módulo al que son destinados la mayoría de agresores sexuales de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), centro al que ha sido trasladado este lunes porque dispone de recintos más seguros y menos masificados.

Según han informado fuentes cercanas al centro, tras una breve estancia en el departamento de ingresos de la prisión, los responsables de Brians 2 le han asignado una celda en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual, aunque también los hay por otras infracciones penales.

Al menos los primeros días, Alves compartirá celda con otro recluso que ejercerá el papel de lo que en la jerga penitenciaria se conoce como “preso de confianza”, cuya misión es ayudar a superar la sensación de angustia y estrés que puede causar entrar en prisión, especialmente a las personas que nunca han estado en una penitenciaría.

El módulo 13, no obstante, dispone de espacio suficiente para que a algunos de los reclusos se les pueda asignar una celda individual, si así lo aconsejan las circunstancias del preso.

Dani Alves permanecía en el módulo de ingresos de la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) desde el pasado viernes, cuando una jueza de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza, acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.