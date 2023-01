La abogada de la víctima de Dani Alves rompe su silencio: lanza un dardo a Irene Montero y desvela que la joven está “aterrada”

No corren buenos tiempos para Dani Alves. El ex futbolista del FC Barcelona se encuentra desde el pasado viernes en prisión preventiva y sin fianza por el presunto abuso sexual a una joven el pasado mes de diciembre en una discoteca de Barcelona. La joven, que declaró antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El jugador se encuentra en prisión provisional sin fianza porque al tener doble nacionalidad española y brasileña y no existir tratado de extradición con Brasil, se teme que viaje a su país y no vuelva.

La declaración de la víctima, los análisis biológicos, un tatuaje y sus propias contradicciones acorralan cada día más al futbolista que permanece encarcelado en Brians 2. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. Ahora se dispone para dar un paso más en su estrategia de defensa con la contratación de un nuevo abogado, el prestigioso abogado penalista Cristóbal Martell que presentará un recurso para que el futbolista salga de prisión.

Dardo a la ministra

Pero si estos días están siendo duros para el jugador brasileño, no lo están siendo menos para la presunta víctima, que incluso ha renunciado a cualquier tipo de indemnización económica para no poner en entredicho su credibilidad. Ahora, la letrada de la joven ha roto su silencio para relatar como está viviendo la joven el proceso y lanzar un crítica a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Tras conocerse el ingreso en prisión del ex futbolista del FC Barcelona, Irene Montero hizo referencia al caso de Dani Alves en sus redes sociales, algo que ha hecho reaccionar a la abogada de la víctima del caso refiriéndose a las palabras de la ministra.

Sea quien sea el presunto agresor, la Ley Solo Sí es Sí protege a todas las mujeres. Asesoramiento jurídico y asistencia psicológica pongan o no denuncia. También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado. pic.twitter.com/I2R6G5gIkj — Irene Montero (@IreneMontero) January 20, 2023

Irene Montero publicó en sus redes sociales que “sea quien sea el presunto agresor, la Ley ‘Solo Sí es sí’ protege a todas las mujeres. Asesoramiento jurídico y asistencia psicológica pongan o no denuncia. También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del estado”. Ahora, la abogada no ha dudado en corregir a Montero y relatar como se encuentra la joven.

“Dani Alves no está en prisión por la aplicación de la Ley Solo Sí es Sí, está en prisión por los indicios de criminalidad y el riesgo de fuga”, puntualizaba la abogada de la víctima a través también de las redes sociales.

Pánico a ser identificada

Asimismo, en declaraciones a ‘Cuatro al día’ ha relatado como se encuentra la joven: “La víctima está aterrada de miedo, no se creía que Dani Alves terminaría en prisión y cuando esto sucedió le dijo: ‘Me han creído”. “Tiene pánico a que la identifiquen los medios de comunicación aunque el auto de prisión la tranquilizó por el momento”, asegura.

No en vano la joven teme que pueda producirse algo similar a lo que ocurrió con la víctima de “La Manada” cuando se publicó su imagen y sus datos en redes sociales. El 6 de diciembre de 2017 se publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía el rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre acompañada de un texto en el que indicaba: «La chica supuestamente violada por la Manada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha». El autor de este “tuit” fue condenado a dos años de cárcel pero las consecuencias para la joven fueron irreparables.

Además, la abogada afirma que “la defensa de Alves tiene hasta las 2 de la tarde de hoy para presentar un recurso. Por lo que él dice argumentará que no hay riesgo de fuga y que ella lo va a recurrir” y que “están a la espera de más pruebas de la científica, la victima entregó su ropa intimida y el vestido, todo esto está siendo analizado y durante los próximos días vamos a tener los resultados”. La policía científica también halló huellas dactilares que respaldan a la denunciante y desmienten al futbolista.