¿Dónde está Isco? “El Chiringuito” desvela que un gran equipo italiano no consigue contactar con él

El futuro de Isco está en el aire. Después de romper su contrato con el Sevilla, el malagueño busca dar un golpe sobre la mesa y fichar por un gran equipo. Sin embargo, “El Chiringuito” informa que una entidad muy conocida de Italia ha intentado ponerse en contacto con el jugador, pero no han podido encontrarle. El agente de jugadores Pedro Bravo así lo desveló en “El Chiringuito”: “Un buen equipo de Italia quiere fichar a Isco y tiene una gran oferta para él, pero no consiguen contactarle. Es un equipo con mucha historia, pero no son capaces de ponerse en contacto con él”.

"Un equipo de la Serie A quiere contratar a Isco pero no puede contactar con él"



Exclusiva de Pedro Bravo en El Chiringuito

El propio Josep Pedrerol le preguntó a Pedro si era una broma, pero el representante insistió en que era cierto. “Esto es totalmente verídico”, afirmó. Uno de los hándicaps de Isco, es que el malagueño percibía unos cinco millones si hubiera cumplido los dos años de contrato que firmó en agosto con el Sevilla pero no ha sido así.

Isco ha disputado un total de 19 partidos oficiales como blanquirrojo, divididos en 12 encuentros de La Liga Santander, seis de la Liga de Campeones y uno de la Copa del Rey. Anotó un tanto, ante el FC Copenhague en la competición europea, y repartió tres asistencias. Sus diferencias con Monchi y la destitución de Lopetegui terminaron por echarlo del Pizjuán. Semanas después sigue sin equipo y con un futuro incierto en el horizonte.