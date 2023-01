El colaborador de “El Chiringuito” que está siendo criticado en Argentina por sus palabras sobre Messi

‘El Loco Gatti’ sorprendió en “El Chiringuito” al afirmar que Dibu Martínez fue más importante que Leo Messi para la conquista del Mundial de Qatar. Unas palabras que soprenden mucho a los aficionados argentinos. Leo alcanzó al menos 12 hitos relevantes en Qatar: el récord de partidos disputados (26), superando al alemán Lothar Matthäus, el primer futbolista de la historia que anotó en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final en un mismo Mundial y también consiguió llegar a 2.314 minutos, siendo el futbolista con más tiempo de juego en las copas del mundo. Messi llegó a los 20 partidos como capitán de una selección en Mundiales y siendo el primer futbolista que es MVP en dos finales distintas (2014 y 2022).

Pues bien, las palabras del Loco han sido tendencia en redes sociales. Gatti llegó a ser el tema más comentado del país. “Gatti dijo que Messi no fue fundamental. Roza la falta de respeto. Leo hizo goles...

“De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría. Esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo... Y la merecimos incluso en esa maldita final. También es del Diego que nos alentó desde el cielo. Y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la Selección sin mirar tanto el resultado sino las ganas que siempre le metíamos, también cuando no nos salían las cosas como queríamos. Y por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacérnosla más fácil”, afirmó el crack argentino tras levantar la Copa del Mundo.