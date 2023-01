La contundente toma de posición de Joana Sanz respecto a Dani Alves en su Instagram

Dani Alves tiene que acostumbrarse a dormir en la prisión porque ese es su destino más inmediato y no hay fecha próximo de variación de su nueva rutina de preso. A pesar de que ha fichado a un nuevo abogado, aún tienen que cambiar muchas cosas para que varíe su estado. En la cárcel, ahora, está acompañado por un preso llamado Coutinho, que es quien se ocupa de él para que se adapte a la rutina de una vida tan distinta a la que llevaba hasta hace muy poco.,

Fuera, la vida sigue. Su hermano le defiende, pero hay cambio radical en las personas que eran cercanas a él, como su mujer Joana Sanz, que le apoyó vehentemente antes de la declaración policial y antes de que se supiese la versión de la mujer denunciante. Desde entonces, Joana Sanz ha ido colgado algunos post en Instagram sin nombrarle, hasta que ahora, ha hecho el gesto definitivo. Le ha borrado de todas las fotos. Ha desaparecido de su página

El Instagram de Joana Sanz, sin Dani Alves FOTO: La Razón

Hasta hace un día, en el Instagram de Joana Sanz se podían ver las mismas fotos que ahora, pero también había, en tercera posición, una de ella con Dani Alves, en actitud cariñosa. Ahora la ha borrado, no quiere que se vea al futbolista.

La radical decisión de Joana Sanz con Dani Alves en Instagram

A veces no hacen falta palabras para dejar claro que camino está tomando una en la vida. Incluso en uno de los stories que tiene en su Instagrma anuncia que quiere vender una máquina de escribir y pone: “Es de mi madre (aclaración necesaria en estos tiempos)”. Desde que sucedió todo lo de Dani Alves, Joana Sanz ha pedido a los medios que no la esperen en la puerta de su casa y no ha hablado del asunto. Hace poco perdió a su madre y usa Instagram para contar su dolor. Lo que ha hecho ahora puede significar que la modelo quiere borrar, hacer desaparecer, al menos de la vista pública, todo lo que le relacione con el futbolista en la cárcel.

Mientras, la abogada Ester García López, que defiende a la mujer que denunció a Daniel Alves por una presunta agresión sexual aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada este jueves por el portal brasileño UOL.

García subrayó que su cliente ha rechazado de forma “firme” y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.

“Su frase fue: ‘Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar’. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe”, dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.

No obstante, dijo temer que "comiencen a ejercer una presión mediática para que ella llegue a un momento en que diga 'no aguanto más'" y acabe aceptando una eventual oferta de acuerdo.

Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona.

Tras su detención, los Pumas UNAM despidieron al lateral derecho de 39 años, que fichó por el club mexicano en julio de 2022 para prepararse para el Mundial.