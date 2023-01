Gennaro Gattuso deja de ser entrenador del Valencia C.F.

La relación de Gennaro Gattuso con el Valencia ha durado menos de lo esperado. El club del Turia emitió un comunicado en el que informó del adiós de su entrenador. “El Valencia CF comunica que este lunes, 30 de enero, el club y el entrenador de la primera plantilla, Gennaro Gattuso, han decidido de mutuo acuerdo finalizar la relación contractual que unía al entrenador italiano con el VCF. El Club quiere agradecer al entrenador su compromiso y trabajo en estos meses al cargo del primer equipo y desearle mucha suerte en su futuro. El equipo volverá a los entrenamientos este martes, 31 de enero, bajo las órdenes de ‘Voro’ González”, dice el Valencia.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

Noticias relacionadas Polémica. El último lío de Gattuso al golpear una cámara de un manotazo

Ocho meses ha durado el mítico ex jugador italiano en Mestalla. En total han sido 22 partidos de los que ha ganado siete, ha empatado cinco y ha perdido diez. En Liga son cinco victorias, cinco empates y ocho derrotas, que le han llevado al décimo cuarto lugar en la clasificación, con 20 puntos, sólo uno por encima del Cádiz, que es equipo que en la actualidad marca el descenso.

La racha en Liga era de tres derrotas y un empate en las cuatro últimas jornadas. De las últimas diez, sólo un triunfo, contra el Betis por 3-0. El equipo che dio una muy buena imagen en las semifinales de la Supercopa contra el Real Madrid, ante el que perdió en los penaltis, pero eso no ha tenido continuidad. Precisamente el conjunto de Ancelotti será su próximo rival, el jueves, en partido de Liga aplazado por la citada Supercopa.

“Está claro que yo soy el responsable de esto. Es verdad que el equipo ahora no juega con tranquilidad, y se sigue trabajando para que las ocasiones finalicen en gol y dé la vuelta a la situación. Y si llega alguien o no, [algún fichaje en el mercado de invierno], no depende de mí porque no controlo el dinero del club”, dijo después del último tropiezo, ante el Valladolid. Un choque en el que el Valencia disputó una buena primera parte con varias ocasiones claras que no supo concretar, y después fue castigado con el tanto de Cyle Larin en el último minuto.

“Hace unos meses el equipo tenía un estilo definido, con presión adelante, estaba bien con balón, y ha habido partidos que no ha merecido perder”, siguió con su análisis. “Estos malos momentos pasarán”, opinó, aunque también dijo que respetaría la decisión del club. Si vuelven los buenos momentos no será con él.