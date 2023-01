Así funciona la pulsera telemática que podría llevar Dani Alves

Dani Alves cumple 11 días en prisión preventiva por riesgo de fuga hasta que salga la fecha de juicio por la presunta violación de una joven en los baños de una discoteca de Barcelona. El jugador se encuentra internado en Brians 2 donde se ha adaptado con normalidad a su vida entre rejas e incluso ya juega partidos de fútbol a la espera de que prospere su recurso. Su nuevo abogado, Cristóbal Martel ha presentado un recurso para justificar que no existe riesgo de fuga y que están dispuesto aceptar todas las medidas cautelares que se consideren necesarias como la retirada del pasaporte o loa obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

Entre estas medidas preventivas también se incluye la imposición de una pulsera telemática. Pero ¿Cómo son y cómo funcionan este tipo de pulseras?

Se trata de un recurso que, aunque suele emplearse en el caso de los delitos sexuales, ya se empleó con presos como Rodrigo Rato en 2020. Por tanto, no es un sistema nuevo y hay bastantes precedentes de su uso en España. Con ellas se pretende evitar, por ejemplo, que los agresores se acerquen a sus víctimas a menos de la distancia establecida. En el caso de Dani Alves, además, permitiría garantizar que el brasileño no abandona suelo español; una de las principales preocupaciones de la justicia al no existir tratado de extradición con Brasil.

Geolocalización en tiempo real

Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados, lo que permite a los fabricantes ofrecer una gran variedad de opciones en sus productos más allá de saber la ubicación de la persona que lleva un rastreador en el tobillo. Las más económicas, y menos seguras, son las de radiofrecuencia, pero ya han quedado obsoletas. En su lugar han surgido las que utilizan la tecnología GPS.

Estas pulseras son mucho más fiables y precisas. En cualquier rincón del mundo hay al menos cuatro satélites GPS visibles, lo que permite transmitir la geolocalización del dispositivo en tiempo real. Además, con esta tecnología se pueden definir las fronteras por las que el preso no puede pasar, ya sea su domicilio o su puesto de trabajo. En el caso de que el preso intente inhibir la señal del aparato y sortear así a la justicia, las autoridades reciben automáticamente una señal.

¿Cómo detecta la Policía si el preso se ha quitado la pulsera?

Librarse del aparato es una de las tentaciones de los presos que llevan este tipo de dispositivos. Aunque cortar la correa de la pulsera no es una tarea complicada, es imposible hacerlo sin que se enteren las autoridades que vigilan que se cumple correctamente con el régimen de semilibertad. Para ello, los fabricantes incluyen cables de fibra óptica en las correas para evitar manipulaciones. Si ese cable se corta, le llegará un aviso automáticamente a la Policía.

Otro de los aspectos más importantes la vigilancia en remoto de los presos son los programas informáticos para automatizar el rastreo. El “software” se puede personalizar según las necesidades de cada departamento para establecer en qué zonas pueden estar los delincuentes. Algunas pulseras informan a los presos de que se están acercando a los límites o que el dispositivo necesita recargarse.