Cronología: esto es lo que pasó la noche de la presunta violación de Dani Alves a una joven en Barcelona

Hace justo una semana saltaba la bomba que sacudía los cimientos del fútbol. El ex futbolista del Barcelona Dani Alves, ingresaba en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El brasileño por su parte cambió tres veces su versión. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. Sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron la jueza a decretar prisión provisional sin fianza. Pero ¿Qué pasó realmente esa noche?

Los datos filtrados de la investigación y publicados por medio como La Vanguardia o El Periódico, las declaraciones de la abogada de la víctima, los testigos e incluso las redes sociales permiten crear la cronología de la agresión. Esto es lo que ocurrió esa fatídica madrugada:

-La llegada a la Discoteca

El caso cuenta con una cronología que arranca un 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona -muy frecuentada por periodistas- donde, según el relato de la denunciante y los testigos, ocurrieron los hechos. El presunto delito se produjo alrededor de las cuatro y media de la madrugada del 30 al 31 de diciembre. La víctima llegó a las dos de la madrugada, acompañada por una prima y una amiga, después de que en otro local les diesen entradas gratuitas a esta sala. Una vez allí, unos amigos las invitaron a la zona vip. En el reservado, Dani Alves fichó a las chicas y pidió que se fueran con él y su amigo.

-La insistencia de Alves

En dos ocasiones, según La Vanguardia, mandó al camarero a invitar a cava a la víctima y sus acompañantes. En un principio las jóvenes rechazaron la oferta de ir con ellos pero ante la insistencia del trabajador del local terminaron aceptando. Una vez allí, la víctima se alejó un poco y el futbolista empezó a toquetear a sus amigas, agrediendo a una de ellas antes de cometer el presunto abuso sexual. Unos datos que ponen aún más contra las cuerdas al jugador brasileño.

-Tocamientos a otra testigo

“Al mirar hacia atrás, fue cuando me di cuenta de cómo tocaba a mis amigas y de lo pegado que estaba a ellas”, recuerda una amiga de la denunciante, según adelantó ‘La Vanguardia’. Pero la cosa no quedó ahí y la testigo ha relatado ante la juez como el futbolista también se propasó con ella. la joven asegura que le “cogió la mano y la puso en su pene”. “Lo hizo dos veces, la segunda con mucha fuerza y violencia y la volví a retirar”, añadió. Es decir, esa misma noche el jugador no solo violó presuntamente a la denunciante sino que también manoseó y se propasó con otra de las chicas.

-La agresión

Las grabaciones de las cámaras del reservado coinciden con el testimonio de la mujer. También demuestran que Dani Alves la convenció para acompañarlo a otra sala VIP que resultó ser un baño.

Durante 17 minutos, ninguno de los dos aparece en las imágenes de seguridad del Sutton, por lo que es totalmente verídico que estuviesen en un baño donde el exjugador del Barcelona la podría haberla insultado, golpeado y violado, según indica ella en la declaración. Alves se sentó en el inodoro y la instó a decirle que era «su putita». «Insistí en que parase y en que me tenía que ir, pero me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él», relató la víctima a los Mossos d’Esquadra y a la jueza. Ante su resistencia, la tiró al suelo y la obligó a realizarle una felación, a lo que se negó, y empezó a abofetearla. Luego la puso contra el lavabo y la penetró vaginalmente: «Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo». «Noté que se relajaba y vi una mancha en el suelo. Sabía que había terminado». Alves, según la abogada de la víctima no usó preservativo.

- La salida del baño

El futbolista abandonó el baño y se fue a la barra a pedir una copa. La joven, visiblemente afectada también acudió a la barra donde estaban su prima y su amiga para susurrarles al oído lo que había ocurrido. La mujer informó de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca, que activó el protocolo pertinente en estos casos y avisó a la policía catalana.

-Se activa el protocolo

El rápido servicio nocturno de una unidad especializada en delitos sexuales permitió preservar las pruebas en el caso. “Por suerte salió de la discoteca en ambulancia y fue directo a la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS). Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, quienes, por disgusto, lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Rápidamente fue atendida y se recogieron las evidencias”, según la letrada de la joven. La abogada asegura que la joven, de 23 años, no bebió alcohol la noche del presunto ataque, lo que “facilitó los recuerdos del episodio”. Muchas víctimas debido a su estado de embriaguez tienen lagunas pero ella recordaba todo de principio a fin.

-La salida sigilosa de Alves

Al mismo tiempo que el portero activó el protocolo contra la violencia sexual, el director de la discoteca, Robert Massanet, se aproximó e intentó calmar a la joven que no paraba de llorar. Según especificó La Vanguardia, fue en ese momento, ante esa escena, que Dani Alves habría pasado sin detenerse. “En esos momentos justo por ese pasillo en el que estaba Robert, el portero, la víctima y su prima, pasó casi rozándoles Dani Alves, que abandonaba la discoteca, o en otras palabras, huía sigilosamente de la sala, sin detenerse a preguntar”, describió la escena el citado medio.

- La cámara de los Mossos y el mensaje de un amigo

Al llegar la policía, uno de los agentes que se dirigió a la joven llevaba colgada de la pechera una cámara unipersonal que accionó, al parecer, de forma inconsciente o involuntaria. Sea como fuere, en ella se registraron las primeras declaraciones de la víctima, grabadas la misma madrugada madrugada del 31 de diciembre, que describían una sucesión de los hechos que la víctima mantuvo dos días después, al formalizar la denuncia, y el 20 de enero, en sede judicial. Mientras la joven estaba siendo atendida, el acompañante de Alves, un chef conocido como “Bruno Brasil” envió un mensaje a la prima de la victima preocupándose por lo sucedido y aportando su dirección en la Ciudad Condal. Esos chats en Instagram fueron aportados a la causa por la víctima y es otra de las pruebas claves de caso.

- Denuncia y plan de detención

El futbolista brasileño abandonó España entre el 1 y el 2 de enero, fecha en la que se presentó la denuncia, junto al informe médico, la ropa interior y el vestido que llevaba en la noche del supuesto delito.

A partir de ahí, se ponía en marcha un plan perfectamente ejecutado por los Mossos para detener a Dani Alves que, hasta ese momento, desconocía la gravedad de los delitos que se le imputaban. El futbolista brasileño, cuya carrera tiene visos de acabar de manera abrupta, permanecerá en prisión hasta la fecha de juicio.