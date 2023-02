«Conocí a Vinicius porque su padre me llamó y me comentó que tenía un niño que era muy bueno jugando al fútbol. Siempre recibía llamadas de este estilo, pero luego no eran así», relata Carlos Abrantes «Cacau», el director de la escuela de Fútbol de Flamengo. Allí fue donde el pequeño Vinicius dio sus primeros patadas al balón con seis años. «Jamás permití que alguien jugase gratis en mi escuela hasta que vi a Vinicius. Ya sabía el potencial que tenía, pero me daba pena que fueran tan pobres. Recuerdo que vivían en casa de su abuela todos juntos. Me pagaba con su sonrisa y talento», relata «Cacau».

La escuela de fútbol donde Vinicius empezó a jugar FOTO: La Razón

Vinicius le considera su descubridor. El futbolista es muy consciente de todo lo que hizo por él. «Vinicius era un niño feliz, pero con el balón todavía lo era más. Regateaba mucho, podía hacer todo lo que quería. En los partidos venían muchos vecinos a verle jugar y le aplaudíamos antes de que hiciese esos regates tan buenos porque sabíamos que saldría bien. Yo intentaba darle consejos y él eso todavía lo valora mucho», afirma «Cacau».

Vinicius y Cacau, tras ganar algunos trofeos FOTO: La Razón

Davi Goleiro fue uno de los primeros compañeros de Vini en el equipo. «Siempre hemos tenido una gran amistad. Dentro del campo tenía una armonía muy grande, era él goleador. Desde pequeño marcaba la diferencia porque tenía una habilidad muy grande. Recuerdo que desde chico hacía muchas filigranas. Él es así y nació con el don de ser más habilidoso que los demás para decidir los partidos. Desde niños ya decíamos que Vinicius jugaría algún día en el Real Madrid. Pero no era algo de broma como decimos todos, sabíamos que tenía un gran futuro. Es que la gente no sabe que el secreto de Vinicius es que sigue siendo el Vinicius de cuando tenía seis años. Hay aficionados que le critican porque hace regates, pero siempre lo hizo. Nace con esta magia y vive el fútbol como si estuviera jugando al fútbol con nosotros en nuestro barrio», relata Goleiro. «La gente suele cambiar cuando crece mucho en el fútbol, pero Vinicius no es así. Siempre que puede visita a sus vecinos, amigos y gente que le conoce desde hace muchos años. Es una persona que jamás cambiará por la fama que el fútbol suele dar a los jugadores», asegura.

A los 10 años, Vinicius dio el salto a la cantera del Flamengo. «Era cuestión de tiempo que llegase a un gran equipo. Tenía que estar mucho tiempo esperando autobuses, pero le daba igual. Todos los días soñaba con ser futbolista profesional y él, pese a ser un niño, ya estaba siendo un jugador dentro y fuera del campo con gestos de adulto y una buena educación. Si él tenía un mal día nunca estaba triste porque sabía contener sus emociones. Sabía que tenía que sonreír y decir que todo estaba bien. Trabajaba, trabajaba y trabajaba como nadie», afirma «Cacau».

«A mí también me fichó el Flamengo, pero el bueno era él. Yo no llegué a vivir del fútbol, al igual que sucede a la mayoría. Vini jugaba igual de bien en el barrio que en el Flamengo. Yo notaba que los rivales eran mejores que lo que estábamos acostumbrados, pero a Vinicius no le pasaba ese problema», cuenta Galeiro.

Vinicius y Davi durante unas jornadas de puertas abiertas FOTO: La Razón

Otra de las personas que conoce bien a Vinicius es Eduardo Bandeira de Melo, ex presidente del Flamengo. Bandeira fue el encargado de firmar el traspaso al Real Madrid. «Le dije que se quedase aquí un poco más, pero sabía que era imposible. El Real Madrid es el sueño de cualquier niño. Ellos apostaron muy fuerte por el chico porque había otros equipos que no terminaban de pagar lo que costaba. Cuando vendí a Vinicius le dije que algún día podrá volver aquí porque le queremos mucho y siempre le hemos deseado lo mejor tanto a él como a toda su familia. Uno de sus secretos es que está rodeado de buenas personas y eso es fundamental para triunfar. Desde que le conocí era muy trabajador y talentoso, era diferente al resto. Flamengo siempre ha sido un club de grandes talentos y a Vinicius ya se le reconoce como uno más de la familia porque es un representante del club allá donde juega», afirma el ex presidente.

«Él siempre fue fuerte anímicamente cuando se enfrentaba a las rutinas de entrenamiento y al colegio. Ha asumido responsabilidades desde siempre. Estamos viendo lo fuerte que es en lo técnico y en lo táctico, pero también en lo mental», sentencia «Cacau» en relación a los incidentes racistas que está sufriendo el futbolista en las últimas semanas.