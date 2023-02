El motivo por el que la amiga de la víctima de Dani Alves renuncia a denunciar al futbolista por “tocamientos”

Durante este fin de semana se han ido conociendo nuevos datos de las declaraciones de los testigos en el “caso Alves”. La juez titular del juzgado 15 de Barcelona tomó declaración a seis de los testigos que mantuvieron algún tipo de contacto con Dani Alves durante la fatídica noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Hasta allí se desplazaron las dos jóvenes que acompañaban a la presunta víctima, una es su íntima amiga y otra es su prima, que volvieron a declarar ante la jueza y ratificaron su primera declaración en la además de confirmar los hechos de la joven, insistieron en que hubo tocamiento por parte del futbolista también hacia ellas.

“Al mirar hacia atrás, fue cuando me di cuenta de cómo tocaba a mis amigas y de lo pegado que estaba a ellas”, recuerda una amiga de la denunciante.. Pero la cosa no quedó ahí y la testigo ha relatado ante la juez como el futbolista también se propasó con ella. la joven asegura que le “cogió la mano y la puso en su pene”. “Lo hizo dos veces, la segunda con mucha fuerza y violencia y la volví a retirar”, añadió.

Es decir, esa misma noche el jugador no solo violó presuntamente a la denunciante sino que también manoseó y se propasó con otra de las chicas. El comportamiento coincide con la declaración realizada por la víctima en la que cuenta como hay un momento en la que está alejada de su amiga y de su prima: ‘Fue cuando me di cuenta de cómo tocaba a mis amigas y de lo pegado que estaba a ellas’”.

¿Por qué no denuncia?

Tras terminar la declaración, a la joven que asegura que Alves tocó su entrepierna, la jueza le ofreció poder interponer una demanda contra el brasileño por tocamientos. Sin embargo, la testigo presuntamente tocada rechazó. ¿Por qué razón se niega a denunciar?

La testigo justifico su decisión en que “lo relevante y grave” fue lo que le pasó a su amiga y no quiere que una denuncia suya “desvirtúe el caso y desvíe el foco de la “violación”. Un caso similar a la renuncia a cobrar indemnización por parte de la víctima. “Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Yo no quiero dinero, quiero cárcel”, dijo la joven a su abogada desde un primer momento.

Asimismo, han salido nuevos datos de la declaración de la víctima en la que trata de explicar por qué entró en ese baño. Una cuestión que ha sido utilizada por la defensa del futbolista para desacreditar el testimonio de la joven. La mujer insistió en su sensación de desamparo ya que “estábamos muy apartados”.

El colapso de la víctima

“Me colapsé, empecé a tener mucho miedo y sin que pasara nada pensé ¿Y si me pone algo en la bebida?”, destacó la víctima quien añadió que se preguntaba: “¿Y si me voy ahora de aquí y al salir nos cogen o algo?. Tras los hechos la joven se derrumbó, empezó a llorar y aseguró a su amiga que había sufrido una agresión sexual mientras repetía “me ha hecho mucho daño”.

Una de las amigas de la denunciante ratificó las palabras de la víctima y, visiblemente emocionada y llorando en algunas partes de su discurso, añadió que “si yo llego a saber que aquello es un baño, mi amiga no entra”, según publica ‘La Vanguardia’.

Según el citado medio, las dos acompañantes de la presunta víctima explicaron que ninguna de ellas sabía que la puerta que había en el reservado era un baño privado, que no estaba indicado por ningún cartel. Sin ir más lejos, en su declaración, una de las testigos detalló que pensaban que se trataba de una salida al exterior para poder fumar.