La abogada de la presunta víctima de Dani Alves desvela la condición que le puso su clienta: “No te contrato...”

El presunto abuso sexual del ex futbolista del FC Barcelona, Dani Alves, a una joven el pasado mes de diciembre en una discoteca de Barcelona sigue generando un intenso debate. Nadie habla de otra cosa desde hace días. El ex futbolista del Barcelona Dani Alves, ingresaba el pasado viernes en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El jugador se encuentra en prisión provisional sin fianza mientras cada día se conocen nuevos datos de la víctima y de la cronología de los hechos.

La abogada de la joven denunciante ha revelado que la víctima “está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia” y también cual fue la condición que le puso su cliente para contratarla.

García López, asegura que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada por el portal brasileño UOL. García subrayó que su cliente ha rechazado de forma «firme» y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.

“Si hay dinero en medio...”

Según la letrada las palabras exactas de la demandante fueron: «Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Yo no quiero dinero, quiero cárcel’. “Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe», dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.

No obstante, dijo temer que «comiencen a ejercer una presión mediática brutal para que ella llegue a un momento en que diga ‘no aguanto más’» y acabe aceptando una eventual oferta de acuerdo.

La joven de 23 años decidió renunciar ante la jueza que investiga el caso, a ser indemnizada por el jugador, según fuentes de la investigación. Pese a que la magistrada le recordó que tiene derecho, en caso de condena, a ser resarcida económicamente por las lesiones y los daños morales sufridos, la mujer renunció explícitamente a ejercer ese derecho porque su objetivo, según explicitó, es que se haga justicia y que el exjugador del Barça pague con la cárcel por lo ocurrido.

Lo único que persigue la joven es que su versión sea “más válida, más creíble”. El hecho de que el acusado sea famoso y rico acrecienta el miedo de la mujer que denuncia a no ser creída y su única baza reside en demostrar que su objetivo no es económico. Y es que el estereotipo del interés de la víctima suele ser el relato habitual utilizado por las defensas de los acusados por violencia sexual para desacreditar a la víctima.

Pánico a ser identificada

Asimismo, la letrada ha revelado que la joven “tiene pánico a que la identifiquen los medios de comunicación”. No en vano la joven teme que pueda producirse algo similar a lo que ocurrió con la víctima de “La Manada” cuando se publicó su imagen y sus datos en redes sociales. El 6 de diciembre de 2017 se publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía el rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre acompañada de un texto en el que indicaba: «La chica supuestamente violada por la Manada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha». El autor de este “tuit” fue condenado a dos años de cárcel pero las consecuencias para la joven fueron irreparables.