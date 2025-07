4-0: Inglaterra revive con una contundente victoria sobre Países Bajos

La vigente campeona, Inglaterra, revivió y apretó el 'grupo de la muerte' de la Eurocopa femeinna con una contundente victoria ante Países Bajos (4-0) con un doblete de Lauren James y goles de Georgia Stanway y Ella Toone en el Estadio Letzigrund de Zúrich.

Tras la derrota ante Francia en la primera jornada, la selección británica necesitaba ganar para igualar a puntos con Países Bajos, que ganó a la debutante Gales, y así lo hizo. La victoria de la selección de Sarina Wiegman fue contundente por el juego y por el resultado para mantenerse viva en la lucha por pasar a cuartos de final de la Eurocopa de Suiza.

Las inglesas querían olvidar las malas sensaciones vividas en el primer partido con la asociación entre Alessia Russo y Lauren James. Las dos delanteras se mostraron muy activas desde los primeros minutos y tuvieron sus opciones hasta que se encontraron en el minuto 22. Russo asistió a James, que puso el 1-0 con un golazo.

Mientras, Países Bajos también tuvo una aproximación peligrosa con Vivianne Miedema, pero la joven Hannah Hampton frenó a la goleadora neerlandesa, que no pudo agrandar su lista de goles hasta el 101. Pese a la ocasión de la capitana, a la selección de Andries Jonker le faltaba rapidez con el balón y no podía seguir el ritmo de su rival. Las neerlandesas no eran capaces de mantener la posesión del balón y estaban lejos de mostrar su mejor versión.

Los últimos minutos de la primera parte fueron frenéticos. Inglaterra apretó en busca del segundo gol con ocasiones de Lauren Hemp y Russo, pero fue la centrocampista Georgia Stanway quien firmó el 2-0 asistida por una grandísima Russo en el tiempo añadido (45+2).

Tras el descanso, el partido no cambió. Jonker probó con tres cambios nada más reanudarse el juego para variar la dinámica con Lineth Beerensteyn, en busca de más peligro en ataque, y con Caitlin Dijkstra y Sherida Spitse para mejorar defensivamente. Pero Países Bajos estaba superada por el juego de las campeonas de Europa.

Primeras de Grupo

Russo vio anulado un gol suyo por fuera de juego de Williamson, pero no importó. Inglaterra siguió a lo suyo y, cuando parecía que la selección ‘Oranje’ volvía a meterse en el partido, Lauren James marcó su segundo tanto y el tercero de su selección después de cazar con la zurda un rechace dentro del área en el minuto 60. Siete minutos después, Toone marcó el cuarto para acabar con Países Bajos.

Con esta victoria, Inglaterra se pone primera del Grupo D por la diferencia de goles empatada a tres puntos con Francia, que debe jugar su partido contra Gales. Países Bajos, también con tres puntos, se queda tercera.