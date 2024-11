Las 5 frases más llamativas de Florentino Pérez en la Asamblea del Real Madrid: de Vinicius al Barcelona

El Real Madrid ha celebrado su Asamblea, en la que, entre otras cosas, se ha definido el camino hacia las elecciones del año que viene, y en la que Florentino Pérez ha repasado todos los asuntos del club blanco y ha hecho importantes anuncios.

Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría ganado el Balón de Oro.

Aunque lo ha dejado para el final de su discurso, el asunto de Vinicius y el Balón de Oro es el que más aplausos ha levantado. Es una herida reciente y los socios la tenían muy presente. El presidente blanco ha sido muy claro: "Desde aquí le digo a Rodri que tiene el cariño y el reconocimiento del Real Madrid porque, sin duda, se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Su Balón de Oro era el del año pasado, cuando lo ganó todo con su equipo y marcó el gol decisivo en la final de la Champions", ha asegurado el máximo mandatario blanco. "Es evidente que este año el Balón de Oro debía recaer en un jugador del Real Madrid, se aplique el criterio que se aplique. Personalmente creo que el Balón de Oro tiene que ser organizado de forma independiente", ha dicho después de repasar que con la UEFA han cambiado el número de votantes y el número de votos y que hay cosas raras, como que la India, uno de los países más poblados de la tierra, no vote; y otros sí. "Sin Nambia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría ganado el Balón de Oro. ¡Vota gente que no la conoce nadie! Y es que, encima, estos países no dieron ningún voto a Vinicius ¡Ninguno!" .

"Nadie se forra con los conciertos"

Otro asunto que ha tratado ha sido lo de los conciertos en el estadio, además de los aparcamientos. "La organización de conciertos no es una actividad especialmente lucrativa para el club. Nosotros nos limitamos a alquilar el estadio y quiero que sepan que los ingresos por este concepto estarían en torno al 1% de nuestro presupuesto anual", ha asegurado el presidente blanco, que luego en las respuestas a los socios ha sido más gráfico: "Hay quien dice que queremos hacer conciertos para forrarnos. Pero nadie se forra. Nuestro negocio es tener los mejores jugadores del mundo y ganar Copas de Europa. Eso es lo que nos hace diferentes", ha explicado. "Hay barrios en los que hay conciertos al aire libre a las 4:00h y se oyen". Es un tema que no le preocupa: "Si hay que hacerlos pues se hacen. Haremos lo que digan las autoridades en cuanto a los ruidos. No le demos mucha importancia a los ingresos", ha dicho y lo mismo ha explicado con los aparcamientos.

"El Real Madrid y el Barcelona se tienen que ayudar"

Le han pedido que rompa relaciones con el Barcelon: "El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, lo digo con total sinceridad. Tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar?", ha contestado Florentino Pérez. Los dos clubes, y el Athletic, son los que han plantado cara a LaLiga y a CVC. "Para conseguir sus fines, elevaron las presiones a los políticos, incluso amenazando con la huelga. Barcelona, Athletic y Real Madrid, una vez más, reaccionamos unidos. Este rechazo, tengo que decirlo, se produjo gracias al consenso entre PSOE y PP. ¡Y no se suelen poner de acuerdo! Pues esta vez sí y, ya lo ven, lo digo", ha explicado en su discurso Florentino Pérez.

"La Champions tiene más partidos, pero valen menos"

El presidente blanco ha vuelto a explicar que el fútbol necesita una renovación urgente porque está gravemente herido. "Son muchos los indicadores, sociales y económicos, que así lo demuestran. Nunca la situación estuvo tan deteriorada como ahora. Prácticamente, todas las grandes Ligas sufren un retroceso muy importante". Sin embargo, el número de partidos crece. "El nuevo formato de la Champions League ha demostrado, como vaticinábamos, que no es la solución a los problemas. UEFA ha aumentado el número de partidos, pero cada partido vale mucho menos que antes", ha asegurado. "La propuesta de la Superliga para emitir el fútbol gratis, a través de la plataforma Unify, sí que es innovación. Y propone aplicar al fútbol lo que ya ha triunfado en la industria del cine, las series y la música".

"Me mataré para que los ingresos del Real Madrid sean del Real Madrid"

La parte más dura y más importante del discurso ha llegado cuando ha anunciado que habrá una Asamblea para reorganizar societariamente el club. No ha dado más pistas, pero ha sido muy tajante: "Si construimos un nuevo estadio, lo hacemos contando con los ingresos a futuro. Es de lógica. Pues si una vez que empezamos la obra, nos los expropian. ¿Cómo lo terminamos? Tengan ustedes claro que yo me mataré para que el patrimonio y dinero del Real Madrid, sea del Real Madrid".