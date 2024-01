La abogada de la familia Alves carga contra España y lanza un aviso a pocos días del juicio: "Lo demostraremos..."

La Audiencia de Barcelona se prepara para el que ya ha sido bautizado como El Juicio del Año, el que justo dentro de seis días y a lo largo de tres jornadas sentará en el banquillo al futbolista Dani Alves por un presunto delito de agresión sexual con penetración.la cita está prevista para el próximo el lunes 5 de febrero a partir de las 10:00 horas. Un juicio al que el brasileño se presenta alegando el consumo de alcohol como su última versión de los hechos pero que podría no llegar a celebrarse. Y es que su defensa trabaja sin descanso para lograr un acuerdo de conformidad con la víctima que le libre se sentarse en el banquillo.

Y mientras tanto, su familia desde Brasil sigue manteniendo su inocencia y lanzando mensajes contra lo que consideran un linchamiento. La más contundente es la abogada de la familia del brasileño, Graciele Queiroz, que cree fuertemente en la inocencia del deportista y utiliza sus redes sociales para atacar a la justicia española. En uno de sus últimos mensajes a través de sus 'stories' de Instagram afirma que "muchos tendrán que tragarse sus palabras".

Mensaje publicado por la letrada Instagram

Pero hay muchas publicaciones más en las que pide respecto para el brasileño y para su familia y arremete contra todos los que publican informaciones en su contra. La letrada ha compartido en su perfil de la red social una noticia que dice "abogada pone en jaque la acusación contra Dani Alves y divide opiniones". Junto a la captura ha escrito: "La verdad va a aparecer. Veré a mucha gente pidiendo justicia". Y hace tan solo unas horas publicaba otro con el rostro del futbolista.

Publicación de Graciele Queiroz Instagram

Y es que la abogada, que se define como "como experta en acusaciones falsas de violencia sexual", asegura que hay pruebas suficientes para demostrar la inocencia del jugador. Mientras el mundo espera ansioso el juicio del futbolista, Graciele Queiroz insiste en que "las pruebas demuestran la inocencia del jugador". "La presunta víctima estaba incluida en la misma lista de amigos que el jugador, es decir, además de Daniel había otras tres personas". La abogada señala que, después de ir al baño, que según ella duró 42 segundos, la mujer que denunció a Alves permaneció con ese grupo de personas durante casi dos horas y 45 minutos. “Y nadie vio ni observó ningún comportamiento anormal por parte de la víctima, quien permaneció bailando luego de regresar del baño, en el área VIP, todo esto registrado por las cámaras de seguridad”, subrayó.

Asimismo, Queiroz señala que la primera declaración de la víctima la hace después de que el jugador abandona el club. La abogada destacó que la víctima se contradijo, pues primero dijo que fue penetrada por un famoso y, luego que llegó la policía, que el jugador abusó de ella superficialmente.

"Linchamiento contra una madre negra"

Pero la letrada no solo defiende con uñas y dientes la inocencia de Dani Alves, sino también la de su madre que fue denunciada tras desvelar la identidad de la víctima. Además carga contra España y denuncia el "bloqueo" en la información facilitada sobre el brasileño por parte de los abogados que llevan el proceso en nuestro país.

"Doña Lúcia Alves es una mujer de carácter fuerte que está al lado de su hijo las 24 horas del día en oración; Quieren privar a una madre del acceso a su hijo, pero eso llegará a su fin. Es necesario cesar el linchamiento dirigido a una mujer, madre y negra, ya que no se puede valorar la desinformación en la búsqueda de visibilidad. Doña Lucía no cometió ningún delito; fue engañada al recibir mensajes de un número directamente en su aplicación de mensajería. ¿Cómo consiguieron su número y cómo supieron que era ella la presunta víctima? La justicia investigará y mostraremos la verdad. Quieren cambiar el juego, pero no podemos olvidar que la familia de Daniel no cometió ningún error. Nunca tuvieron acceso al proceso ni a los abogados en España, que los bloquean a la hora de pedir información sobre cómo se encuentra Daniel. Yo, Graciele Queiroz, lucharé para que esta madre tenga justicia y se esclarezcan los hechos", sentencia en otro de sus incendiarios mensajes.

Mensaje en defensa de la madre de Alves Instagram

Este bombardeo de mensajes ha aumentado conforme se acerca la celebración de juicio que durará tres días del 5 al 7 de noviembre y que, para proteger a la víctima, se guiará por tres parámetros clave: puerta cerrada, prohibición de imágenes y limitación de las informaciones.