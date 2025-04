Acusan a una estrella del fútbol de abusos sexuales y maltrato: "Es un monstruo enfermo, me obligó a beber mi orina"

La violencia de genero y los abusos sexuales siguen siendo un problema social que también han salpicado a conocidas figuras del fútbol. El último escándalo es el que rodea al ex astro del West Ham Dimitri Payet que ha sido acusado de “violencia física, moral, psicológica y sexual” durante un romance que duró siete meses.

La ex amante Larissa Ferrari denunció al mediocampista - que está casado- ante la policía por obligarla a filmar videos degradantes y agredirla física y psicológicamente durante una campaña de abuso que se extendió a lo largo de su relación.

La expareja de Payet ha afirmado que fue forzada a grabar actividades sexuales y a participar en una boda falsa sin el conocimiento de su esposa. Además de agredir a su abogado, Payet también ha sido acusado de obligarla a beber su propia orina y lamer el suelo. Ante estas sorprendentes acusaciones, la policía brasileña ha iniciado una investigación.

"Temí por mi vida y aún tengo miedo"

En declaraciones a The Sun, Larissa, madre de dos hijos, declaró: "Es un monstruo enfermo. Temí por mi vida y todavía tengo miedo".

“No sólo quiero justicia, sino también ayudar a otras mujeres que permiten ciegamente que sus parejas abusen de ellas”, añadió.

Payet pasó 18 meses con el West Ham antes de que Marsella pagara 25 millones de libras por él en enero de 2017. Luego se mudó a Río en 2023 después de fichar por el Vasco de Gama.

El futbolista entabló una conversación con Larissa, de 28 años, por Instagram el pasado agosto. Ella afirma que Payet, quien tiene cuatro hijos con su esposa Ludivine en Francia, usó un perfil falso. Luego comenzaron a chatear por WhatsApp .

Larissa, que sabía que la estrella estaba casado, voló desde su casa en el estado de Paraná para reunirse con él en el Hotel Windsor de Río, donde su equipo se alojaba antes de un partido. «Era muy dulce y romántico. Fue una cita muy intensa y al día siguiente fui a verlo jugar. Era muy atento y hubo muchos abrazos y besos. Me pareció un hombre encantador».

A medida que la relación creció, comenzaron a permanecer juntos durante varios días. «Me abrí con él. Le dije que acababa de salir de una relación y que tenía problemas mentales, y él me apoyó mucho. Lo sentí como mi refugio», asegura.

Sin embargo, Larissa dijo que en octubre él empezó a pedirle “cosas raras” y le dijo que se vistiera de novia. «Tuvimos una boda falsa. Él dijo que era el momento oficial de nuestra relación real. Nunca mencionó a su esposa y no me gustaba preguntarle por ella. Me pidió que le comprara un anillo de bodas y me dijo que nunca me dejaría".

Pero a principios de diciembre, un amigo de Larissa publicó en redes sociales una foto de dos entradas para partidos que Payet les había regalado. Entonces, según relata, el jugador se puso agresivo y le gritó. Dijo: «Esta fue la primera vez que vi esa faceta de él».

Dijo que era la única persona en la que podía confiar. Luego me dijo que me castigaría y que se iría a Francia 30 días para volver con su familia. Me dijo que, a su regreso, yo también sería castigada sexualmente.

Según su denuncia, él la golpeó y luego tuvo relaciones sexuales violentas con ella. Larissa mostró a The Sun fotos de las lesiones en su cuerpo y también se las entregó a la policía.

Ella recordó: “A los pocos segundos de llegar a su casa, me dijo: ‘Ahora empieza tu castigo".

"Fueron cosas realmente horribles"

El 22 de enero, otro futbolista se puso en contacto con ella por Instagram y comenzaron a enviarse mensajes, pero Larissa insistió en que fue una conversación amistosa y decidió contárselo a Payet .

«Se enfadó muchísimo y empezó a llamarme 'perra'. Dijo que le estaba siendo infiel. Me dijo que tenía siete días para demostrarle que lo amaba de verdad. No sabía qué hacer para demostrárselo. Le dije que me haría un tatuaje de su nombre, pero me dijo que no era suficiente. Dijo que ya sabíamos que yo era una puta y que necesitaba demostrárselo con vídeos que lo reflejaran”.

En mensajes de texto Payet pidió videos sexuales "humillantes" de Larissa. “Fueron cosas realmente horribles, como meterme la cabeza en un inodoro. Lo hacía porque realmente lo amaba y quería su aprobación”, indicó Ferrari, quien sostuvo que él continuaba exigiendo más contenidos de este tipo.

Larissa decidió romper la relación en marzo después de un ataque de pánico que experimentó tras discutir con el futbolista galo. Este episodio la motivó a iniciar terapia, lo que le permitió entender la magnitud de los abusos. “Yo era emocionalmente frágil y él lo sabía. Así fue como pudo manipularme para hacer lo que quisiera conmigo”, explicó, agregando que sufragó todos los gastos para viajar y mantener el contacto con el futbolista. “Pagué cada billete de avión y cada estancia para ir a verlo, pero nunca valió la pena”.

“Algo dentro de mí se quebró y comencé a hacer terapia, lo que me ayudó a darme cuenta de que no merecía esto”.

El 22 de marzo, Ferrari buscó a un medio brasileño para exponer parte de su experiencia y, una semana después, presentó la denuncia ante las autoridades. Según documentos oficiales, la policía abrió una investigación que incluye exámenes forenses y psicológicos, además de la recolección de imágenes y evidencias proporcionadas por Larissa, quienes muestran marcas en su cuerpo atribuidas a los abusos.

“Quiero enseñarles a las mujeres las señales que a veces no vemos, especialmente si eres joven y te enamoras de un hombre rico y poderoso”, afirmó Larissa, quien ha solicitado medidas de protección de emergencia contra el jugador.

La noticia de su supuesto romance se conoció el 22 de marzo y una semana después Larissa contactó a la policía. Documentos vistos por The Sun el domingo muestran que ella hizo un informe en línea afirmando que sufrió “violencia física, moral, psicológica y sexual”.

Según el informe oficial, el abogado de Larissa dijo que ella fue “agredida por Dimitri Payet , lo que le dejó marcas en el cuerpo”.

El 30 de marzo, Larissa presentó una denuncia adicional ante la policía de Paraná en una comisaría especializada en atender a mujeres que solicitan “medidas de protección de emergencia” contra Payet.

Se realizó un examen forense y psicológico y la investigación sigue su curso .Por ahora, las autoridades de Río de Janeiro continúan investigando las denuncias, mientras que Dimitri Payet no emitió declaraciones oficiales al respecto. Por su lado, la brasileña realizó un extraño movimiento en sus redes sociales horas después de que se publicaran sus declaraciones en el periódico británico: borró prácticamente todas sus fotos de su perfil y eliminó una storie en la que compartía el artículo con un enlace al portal británico.