El "via crucis" de un futbolista español absuelto tres veces de abuso sexual: "No se puede defender a las mujeres a cualquier coste"

La violencia de genero y los abusos sexuales siguen siendo un problema social que también han salpicado a conocidas figuras del fútbol aunque, muchos de ellos, fueron absueltos. En algunos casos por falta de pruebas, en otros por acuerdos extrajudiciales y en el caso más dramático tras demostrarse falso testimonio.

Este último es el calvario que asegura haber vivido durante seis largos años un futbolista español. Álvaro Ratón fue denunciado por abuso mucho antes de los mediáticos casos de Dani Alves y Rafa Mir y desde entonces, junto a su mujer, ha librado una ardua y dolorosa batalla por la verdad.

Sentencia definitiva

El exjugador del Real Zaragoza, ha sido absuelto del delito de agresión sexual y lesiones tras una larga batalla legal que ha durado más de seis años. El caso llegó a su fin después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de casación presentado por la denunciante, condenándola además al pago de las costas judiciales. Con esta decisión, la vía ordinaria queda cerrada, y la sentencia se considera definitiva.

Hace unos meses, a finales de abril pasado, la Audiencia Provincial de Ourense estimó el recurso de la acusación de agresión sexual por parte de Álvaro y ordenó la repetición del juicio contra el portero entonces del Real Zaragoza. Ahora por fin, el Tribunal Supremo ha dado carpetazo a un litigio que ha dejado demasiadas heridas.

Ahora, en una entrevista concedida al programa Vamos a ver, Ratón ha narrado el calvario que ha vivido durante este proceso. «Han sido seis años muy duros en los que no he podido visitar a mi familia ni regresar a mi pueblo. He tenido que dejar de disfrutar de momentos importantes por algo que no hice,» expresó el portero. El jugador se mostró aliviado por la resolución final, aunque lamentó el daño emocional y social que ha sufrido durante este tiempo.

El caso tuvo un giro importante cuando, a finales de abril, la Audiencia Provincial de Ourense ordenó repetir el juicio tras admitir un recurso de la acusación. Sin embargo, el nuevo proceso ratificó la inocencia del futbolista. «La justicia ha dado sus frutos. En todo momento las resoluciones han sido favorables a nosotros», destacó Ratón.

"No había más que su palabra"

El futbolista también se mostró crítico con las acusaciones infundadas y los falsos testimonios. En en este sentido, subrayó la importancia de proteger tanto a las mujeres como a las personas injustamente señaladas. «Entiendo que hay que defender a las mujeres, pero no a cualquier coste. Aquí no había más pruebas que la palabra de la denunciante, y el parte de lesiones no tenía relación alguna con una agresión sexual», afirmó.

Ratón adelantó que tomará medidas legales contra los falsos testimonios que surgieron durante el juicio. «Nos toca a nosotros defendernos ahora. Tanto mi mujer como yo hemos decidido que no vamos a dejar esto así. Hemos luchado por demostrar la verdad, y ahora que lo hemos logrado, es momento de actuar», declaró, dejando claro que planea emprender acciones judiciales contra quienes dieron declaraciones falsas durante el proceso.