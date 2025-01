El agente de Dani Olmo, contundente: “El Barcelona lo solucionará, es la primera y última opción”

Llegó el día clave para saber más del futuro de Dani Olmo. Pese a la delicada situación y a que LaLiga sacó de la lista de inscritos al atacante y la normativa dice que ya no puede volver a formar parte del mismo equipo esta temporada, el Barcelona transmite tranquilidad y marcó la jornada de hoy como la que iba a aclarar el panorama.

Dani Olmo ha guardado silencio, pero su agente, Andy Bara, concedió una entrevista a “Givemesport” en la que muestra la misma confianza que el Barcelona. “Nosotros no negociamos con ningún club. Dani es jugador del Barcelona y quiere ser jugador del Barcelona. Ha hecho un gran esfuerzo en su vida para estar en el Barcelona. Era su deseo desde hace mucho tiempo”, explicó.

"No todo es dinero"

Económicamente en estos momentos la situación es un chollo para el futbolista, pues puede cobrar su contrato íntegro con el Barça, hasta 2030, y marcharse gratis, pues tiene una cláusula liberatoria en caso de no ser inscrito. Podría pedir en su nuevo equipo además de su sueldo una prima de fichaje al no tener que pagar un traspaso por él. Pero Bara afirma que no se mueven por dinero: “Por supuesto que los mejores jugadores son los que tienen libertad, pero las emociones también importan. Nunca hemos tomado una decisión profesional por dinero. Dani juega al fútbol porque ama el juego, hizo un esfuerzo enorme para estar en el Barcelona. También estoy feliz de tener a Dani en el Barcelona, es uno de los mejores jugadores del mundo en uno de los clubes más grandes del mundo. El Barcelona es la primera y última opción”.

“Sí, es verdad. El Bayern ofreció más dinero, la parte de marketing también fue mayor. Pero le dimos nuestra palabra al Leipzig y a Oliver Mintzlaff: mostraron su proyecto y decidimos ir a Leipzig en ese momento. Se trata del proyecto deportivo. El dinero no lo es todo en la vida y en el fútbol”, añadió en este sentido, sobre la decisión anterior de ir al Leipzig tras su paso por Croacia, en lugar de al gigante Bayern.

"El Barcelona lo va a conseguir"

Respecto a Joan Laporta, el representante de Dani Olmo habló de que lo “respetan”. “Hicieron un gran esfuerzo para fichar a Dani el verano pasado. Nos gusta su proyecto, es un gran proyecto de futuro, uno de los mejores del mundo en los próximos años. Creemos plenamente que el Barcelona ganará todos los títulos en el futuro como lo hizo durante la era Messi. El jugador, la familia, yo. Todos queríamos que Dani estuviera en el Barcelona”, insistió Bara.

Olmo está encantado de jugar con futbolistas jóvenes como Pedri, Lamine Yamal, Gavi... Y espera una salida satisfactoria a su delicado momento, pues en estos momentos no puede vestir la camiseta del Barça más este curso. “Creo que el Barcelona va a concretar todo y va a conseguirlo. LaLiga debería ayudarles, en lugar de que haya noticias de que Dani no va a estar disponible para la selección, pero estoy seguro de que va a estar muchos años en el Barça. Está feliz en el club y Dani tiene ganas de estar allí”, concluye Andy.