El "caso Dani Olmo" se complica aún más: no podrá volver a jugar con el Barça si no lo autoriza un juez

Dani Olmo no podrá volver a jugar con el FC Barcelona esta temporada si no lo autoriza un juez. Esta es la situación a la que se enfrenta el FC Barcelona que hoy deberá dar explicaciones sobre la inscripción de Olmo y Pau Víctor. El "caso Olmo" va camino de convertirse en el mayor fiasco de la historia del Barca y la realidad a día de hoy es que a Laporta solo le queda la vía judicial salvo que la RFEF decidiera saltarse sus propias normas, algo que no parece factible.

LaLiga anunció el pasado 31 de diciembre en un comunicado sobre el límite de coste de la plantilla del FC Barcelona que “a fecha de hoy 31 de diciembre el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LALIGA, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”.

Por tanto, ni Dani Olmo ni Pau Víctor pudieron ser inscritos. El club había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos vips del Camp Nou que le iban a reportar 100 millones pero LaLiga no se fía y no dio el visto bueno al no tener todas las garantías de pago de dichos acuerdos. Y para dejar claro que va en serio, la institución que preside Javier Tebas procedió ayer mismo a eliminara ambos futbolista de la plantilla del FC Barcelona que recoge su web.

Las normas son claras

Desde el club respondieron asegurando que habían solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor pero la realidad es que la RFEF no puede tramitar ninguna licencia federativa sin el visto bueno de LaLiga, algo que de momento no se ha producido. Además, la RFEF parece tener claro que apoyará el camino de LaLiga entre otras cosas porque debería incumplir sus propias normas. El Reglamento General de Federación recoge en su artículo 141.5 que "Un/a futbolista podrá estar inscrito/a en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. Asimismo, en el trascurso de la temporada, no podrá estar inscrito/a y alinearse en más de tres distintos".

Ante este escenario, el descalabro económico que amenaza la entidad que preside Joan Laporta puede ser devastador: ¡Más de 260 millones de euros!.

La Junta directiva de Joan Laporta siguen vendiendo que todo este lío quedará resuelto hoy cuando ya tengan la totalidad del pago de parte del acuerdo de los palcos exigida por LaLiga. El club entiende que el proyecto económico entró dentro de plazo a falta de algunos flecos administrativos ajenos a la entidad por que podrían agarrarse al supuesto de "salvo caso de fuerza mayor" que recoge el artículo citado con anterioridad.

Sin embargo, la RFEF ya comunicó por escrito al Barça el pasado 2 de diciembre que si LaLiga no validaba la renovación de la licencia de Dani Olmo antes del 31-12-2024, el jugador no podría volver a inscribirse con el Barça esta temporada. "Una vez expire su contrato federativo el 31 del 12 de 2024, si no se ha registrado y validado en la Liga Mánager, que es el programa que opera los visados, una renovación previa antes de la fecha de finalización del contrato, que es el 31 Del 12 de 2024, los jugadores no podrán volver a inscribirse en el Barcelona lo que resta de la temporada 24-25", recoge el escrito que anoche desveló la cadena Cope.

Sólo queda la justicia ordinaria

Un escenario que deja a los blaugrana sin capacidad de maniobra excepto la justicia ordinaria. El club solicitará ante un juez que le dejen inscribir a Olmo porque alega que no lo ha podido hacer antes "por fuerza mayor", al afirmar que las transacciones bancarias no pudieron presentarse antes por culpa de las vacaciones de Navidad.

Hoy el Barcelona afirma que llegará al 1:1 que pide LaLiga al desbloquearse 28 millones (40% de los 70) por los palcos VIP, lo que permitirá cumplir el fair play financiero y paradójicamente le permitiría fichar e inscribir a cualquier jugador pero no a Del Olmo y a Pau Víctor.

Pero la rocambolesca situación que atraviesa el Barça puede ser aún peor. Según anunció ayer el periodista Miguel Rico en el Partidazo de Cope, Dani Olmo quedaría libre para fichar por otro club 24 horas antes del cierre del mercado de fichajes el próximo 31 de enero. Es decir, el club podría venderlos antes de esa fecha, a pesar de la complicada situación administrativa en la que se encuentra. Esto sucedería, según el periodista, si no se resuelven las gestiones que el Barça tiene en marcha para que prosperen los recursos que permitan la inscripción de estos futbolistas.