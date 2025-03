Albert Luque cuenta la verdad sobre Sergio Ramos: "Dejó de hablarme..."

El 23 de Febrero de 2023, Sergio Ramos, leyenda de la selección española, campeón de la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con la Roja, anunció su adiós al equipo nacional y lo hizo con un comunicado lleno de reproches a Luis de la Fuente, el actual entrenador del equipo nacional.

"En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", afirmaba el camero.

El 31 de marzo de 2021 disputó su último partido internacional. Salió al campo sólo los cuatro últimos minutos del duelo de clasificación para el Mundial contra Kosovo. El seleccionador era Luis Enrique, con el que parecía que había entablado una buena relación y que tenía muy buenas palabras del entonces capitán, al que ponía como ejemplo. Pero la situación cambió. Durante toda esa temporada Ramos ya tuvo muchos problemas de lesiones (sólo pudo disputar 21 partidos con el Real Madrid) y finalmente no fue a la Eurocopa. En el verano de 2021 el defensa se marchó al PSG y siguió con muchos problemas físicos que apenas le dejaron jugar con el conjunto francés (13 encuentros en la campaña 2021/22). Dejó de contar para la Selección y no fue al Mundial.

Ahora, Albert Luque, ex director de la selección masculina ha relatado en una entrevista en "El Larguero" como vivió esos momentos y la razón por la que Ramos dejó de hablarle.

"No lo entendió"

Luque ha desvelado a Manu Carreño que no se habla con Ramos y que desde el momento en el que tuvo que anunciarle la decisión, el camero cortó todo tipo de relación. "Éramos como familia. Ahí un poco dejamos la amistad, dejó de hablarme...", comenzó señalando.

"Era una época que de centrales no habían dos titulares de verdad. Había muchos cambios y, bueno, fue la época que fui a hablar con Le Normad para convencerlo con España y se logró. Él no lo entendía y decidió dejar de hablarme. A día de hoy no hemos arreglado eso", desveló.

"Lo digo aquí y siempre. He sido director suyo como jugador, hemos sido compañeros. Él debutó marcándome a mí pidiéndome la camiseta. Él debutó en la selección española, que yo llevaba el '19', y me pidió ese partido que si le dejaba ese partido el '19', y se lo dejé", añadió.

"Y lo conozco muy bien. Y te puedo decir que para mí es el mejor central de la historia. Yo he jugado con Puyol, Sergio es el mejor central de la historia", sentenció al respecto.

Asimismo reveló cuando se rompió todo entre el ex del Real Madrid y Luis Enrique. "Hubo un antes y un después en Granada. Se distanciaron mucho entre ellos. Y Luis Enrique es de los que si toma una decisión, no escucha. Se creía que estaba bien, pero pidió el cambio porque estaba lesionado y ahí se rompió todo”.

Luque se refiere al partido de clasificación para la Eurocopa ante Grecia (1-1). El central forzó para jugar y tuvo que retirarse a la media hora. Luis Enrique no se lo perdonó.