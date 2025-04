Ancelotti apunta a lo que tiene que mejorar el Real Madrid para pelear por Liga y Copa

Cuando le preguntaron por las soluciones futbolísticas que necesitaba el Real Madrid después de la desilusión en la Champions, a Ancelotti le vinieron a la cabeza inmediatamente los goles encajados en los últimos partidos. Son trece en seis encuentros y eso contando con la victoria ante el Alavés, en la que los blancos consiguieron mantener la portería a cero. Pero más allá de ese día, al Real Madrid le ha metido dos el Leganés, cuatro la Real Sociedad y otros dos el Valencia, todos en el Santiago Bernabéu, justo antes de la eliminatoria frente al Arsenal, donde recibieron tres tantos en el Emirates Stadium y otros dos en la vuelta en Chamartín. Bastantes goles en contra y también la sensación de que es fácil crear ocasiones al vigente campeón de Liga y de Champions League. Los rivales le llegan sin grandes problemas y, como decía Ancelotti, no necesitan grandes cosas para hacerles daño.

Por eso, cuando le pidieron que enumerara las mejoras futbolísticas que necesitan los suyos tiró inmediatamente por la solidez. «Debemos volver a tener sensaciones positivas, teniendo en cuenta los goles encajados en los últimos partidos, especialmente antes del último frente al Arsenal. Necesitamos volver a tener solidez en este tramo final de la temporada para poder seguir peleando», detallaba el técnico del Real Madrid en la previa de la visita del Athletic, un rival de la parte de arriba, que al menos viene tan o más cansado que los blancos, porque tuvo que sudar ante el Rangers para meterse en las semifinales de la Liga Europa.

«Necesitamos un partido intenso. Los dos equipos hemos tenido compromiso esta semana, quiero darle la enhorabuena al Athletic por su pase a la semifinal. Hemos tenido tiempo para prepararnos y queremos seguir en la pelea para la Liga», continuaba Carlo sobre un día clave, porque el Barcelona no falló ante el Celta y el Madrid necesita mantener esos cuatro puntos de distancia para seguir creyendo. «He hablado con los jugadores y con el club, estamos todos en la misma línea, que es seguir en la pelea por los títulos que nos quedan. Obviamente estamos todos dolidos por salir de la competición más importante, donde hemos tenido más éxito, pero son cosas que en el fútbol pueden pasar. No siempre se puede ganar y tenemos la misma idea», insistía Ancelotti sobre su posición en este momento dentro del club. No da la temporada por terminada y por eso no quiere hablar ahora de su futuro. «Hablaré con el club sobre esto cuando todo termine, ahora no», dijo ante varias preguntas sobre el asunto.

Y quiso también dejar muy claro que no hay enfrentamiento ni con el presidente ni con el club. «El que habla de un enfrentamiento con el presidente no dice la verdad, porque me está mostrando más cariño que en los momentos en los que hemos ganado. En este mundo se cuestiona todo, pero que se cuestione a un club que ha ganado 27 títulos en 11 años me parece engañar, esto es lo que más me ha molestado», decía muy serio.

Para sus jugadores, Ancelotti solo tiene agradecimiento. «A día de hoy quiero agradecerles la posibilidad de ganar dos Champions en los últimos cuatro años. Obviamente es la competición más importante, no solo para el Madrid, para todos los clubes. Pero no es verdad que el resto no cuenta. Cuenta la final de Copa, pelear por la Liga y el Mundial de clubes», cerraba antes de preparar una lista de convocados en la que no está Mbappé después de hacerse daño en el tobillo en la segunda parte de la vuelta frente al Arsenal. Sufre un esguince y el objetivo es que esté el sábado 26 en la final de la Cartuja ante el Barcelona.