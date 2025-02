Ancelotti celebra el gol de Gonzalo: "Podemos contar con ellos"

Endrick evitó los penaltis en la prórroga de octavos de final ante el Celta y Gonzalo García ahorró al Madrid media hora más en Butarque cuando quedaba medio minuto para el tiempo extra. Un chaval de 20 años, goleador en el Castilla y que apareció de esa forma en la que lo hacen los canteranos en el Real Madrid: cuando la necesidad aprieta y hace falta que los chicos tomen la iniciativa. No había tocado casi la pelota, pero es que los nueves son así, no les hace falta nada más que una para activarse, y eso hizo cuando Brahim le puso el balón: se giró para hacer un remate de «killer» del área. Algo que está demostrando esta temporada en 1ª RFEF, con el Castilla, donde lleva 19 goles esta temporada y le marcó cuatro al Algeciras el pasado fin de semana.

Un saldo que llevó a Ancelotti a ponerlo en los últimos diez minutos en Butarque y conseguir una foto de esas que ya va a recordar para toda su vida. Entrar, con el dorsal 30 y meter a los tuyos en semifinales de la Copa del Rey en un día complicado: en Butarque, sin centrales y pensando en el derbi.

En una noche difícil, además de Gonzalo, 20 años; Modric, casi 40, se puso el brazalete de capitán para liderar el Madrid, aunque no fuese un escenario de los más glamourosos. Hacía falta sacar el partido adelante y Modric marcó un gol, sujetó la pelota en el centro cuando nadie sabía qué hacer con ella y hasta gritó a Vinicius para que bajara cuando se quedó protestando mientras atacaba el Leganés. «Gonzalo está en una racha muy buena y lo ha mostrado esta noche. Estamos satisfechos con los jóvenes, más allá de algún error, han aportado y tenemos que contar con ellos. Es un momento difícil que hay que sacar adelante con partidos como los de hoy, sufriendo. Endrick ha marcado, Arda ha trabajado para el equipo... Estamos satisfechos con los jóvenes», explicaba Ancelotti, que quiso defender a Jacobo Ramón. «La cantera suma. Son futbolistas con poca experiencia, pero muy bien preparados. Jacobo no es lo que hemos visto hoy, es mucho mejor, pero estaba algo nervioso al principio. Se queda con nosotros hasta el final de la temporada, y próximamente va a jugar mejor que hoy, estoy convencido», continuaba el técnico italiano, feliz de no haber tenido que jugar la prórroga con lo que viene. «Un gol marcado en el momento justo. Hemos dejado a algunos fuera para que estén listos para el sábado», confirmaba el italiano, que hizo el once entre las emergencias y el derbi ante el Atlético.